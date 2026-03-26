В Казахстане судебные исполнители взыскали более 557 млрд тенге за прошлый год

Статистика
188
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела права

Только за прошлый год через систему принудительного исполнения прошло свыше 10 млн исполнительных документов на общую сумму 15,5 трлн тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета принудительного исполнения Минюста Марат Балабеков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, по итогам 2025 года взыскателям удалось вернуть 557,6 млрд тенге, что на 88,6 млрд тенге больше, чем годом ранее.

«Принудительное исполнение судебных актов является завершающим этапом восстановления нарушенных прав граждан. Министерство юстиции ориентировано на обеспечение своевременного исполнения требований исполнительных документов при соблюдении баланса интересов взыскателя и должника», — отметил спикер.

В доход государства в прошлом году взыскано 63,4 млрд тенге, что на 10% больше показателя 2024 года. Кроме того, государственными судебными исполнителями дополнительно взыскана исполнительская санкция на сумму 3,4 млрд тенге, что на треть превышает показатели предыдущего года.

Отдельно отмечена работа так называемого «цифрового» судебного исполнителя, в рамках упрощенного производства которым взыскано 9,9 млрд тенге. Благодаря этому механизму граждане сэкономили около 2,4 млрд тенге, поскольку при таком формате не оплачиваются услуги частных судебных исполнителей и исполнительская санкция.

Особое внимание уделяется исполнению социально значимых дел, прежде всего алиментных обязательств. В 2025 году на принудительном исполнении находилось 354 тысяч алиментных дел, из них почти 60 тыс. завершены — в том числе 7,8 тысяч в связи с фактическим исполнением. Проблемными признаны 12,7 тысяч дел, или 4%, с общей задолженностью 18 млрд тенге.

По данным Минюста, одной из главных причин образования задолженности остается отсутствие официального трудоустройства либо сокрытие доходов должниками. Для решения этой проблемы совместно с акиматами в 2025 году проведено 645 ярмарок вакансий, по итогам которых работу получили более 6,5 тысяч должников по алиментам.

Кроме того, за неисполнение алиментных обязательств 4 824 должника привлечены к административной ответственности, еще 380 — к уголовной.

В ведомстве также сообщили о росте количества обращений граждан. В прошлом году в органы юстиции поступило 73,5 тыс. обращений, что на 7,2% больше, чем в 2024 году. Основные жалобы касались недостаточной информированности о ходе исполнительного производства, несвоевременной отмены ограничительных мер, неуплаты алиментов и вопросов реализации имущества.

По итогам проверок 2 644 частных судебных исполнителя привлечены к дисциплинарной ответственности, 39 лишены лицензии, еще у шести лицензии прекращены.

В Минюсте подчеркнули, что дальнейшее развитие системы принудительного исполнения будет связано с автоматизацией процессов, повышением прозрачности и совершенствованием законодательства.

Так, в 2025 году введен новый цифровой модуль «Кабинет сторон» в мобильном приложении AdiletGov, который позволяет участникам исполнительного производства отслеживать все действия в формате таймлайна и оперативно направлять обращения. На сегодняшний день приложением пользуются более 86 тысяч человек.

«Сфера принудительного исполнения находится под постоянным контролем, поскольку своевременное восстановление нарушенных прав взыскателей является важнейшей гарантией защиты законных интересов граждан», — заключил представитель Минюста.

#Минюст #алименты #долги #взыскание

