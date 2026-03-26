Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для Казахстана большим успехом: наш соотечественник Ербол Хамитов достойно защитил честь страны, завоевав золотую и бронзовую медали.

– Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете. Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду, – сказал Глава государства.

Президент выразил благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Он отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры.

– Вы передали ему свои знания и опыт, сумели укрепить чемпионский характер, выдержку и стремление к высоким целям, превратили его в известного, видного спортсмена, вписавшего свое имя в Олимпийскую летопись. Хотел бы выразить Вам благодарность. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Достижения наших атлетов – яркий пример для подрастающего поколения. Формулу успеха знают почти все, но только единицы готовы пройти этот тернистый путь до конца, жертвуя многими благами и радостями жизни ради достижения высокой цели. Каждая новая медаль на мировых первенствах дает мощный стимул развитию массового спорта в нашей стране. Это очень важно, ведь самой жизнью доказано, что люди, увлеченные спортом, привыкшие к ежедневной усердной работе над собой, как говорится, «через не могу», а также работающие в режиме железной самодисциплины и порядка, легче переносят все превратности бытия. Не говоря уже о паралимпийцах, чья жизнь – это настоящий подвиг, убедительная иллюстрация упорства и железной воли, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, принятая недавно новая Конституция стала наглядной демонстрацией созидательного потенциала нашей страны.

– Подготовленная вместе с народом и для народа новая Конституция олицетворяет силу национального духа, стремление к единству, нашу толерантность, наше общее желание жить в обществе, где главенствующее положение занимают закон, порядок, образование, наука, культура, технологии, природолюбие и, конечно, спорт. Сердцевина Основного закона – это такие важнейшие принципы, как Независимость, суверенитет и территориальная целостность нашего государства; законные права и свободы граждан; трудолюбие, ответственность, патриотизм; всестороннее развитие человеческого капитала. Таким образом, народ сплоченно поддержал конституционную реформу. Наши граждане проголосовали за светлое будущее страны, потому что обновленная по своей сути и содержанию Конституция создает условия для развития каждого человека. Основной закон определяет развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства. Особое внимание уделяется сохранению здоровья нации. Главная цель Конституции – защита Независимости, Суверенитета и территориальной целостности страны, а также обеспечение прав и свобод граждан. Насущной задачей, стоящей сейчас перед нами, является широкое разъяснение и продвижение основных принципов Конституции как в нашей стране, так и за рубежом. Не будет преувеличением сказать, что казахстанские параспортсмены своими выдающимися достижениями и блестящими победами вносят огромный вклад в утверждение непоколебимых ценностей нашего государства, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что государство оказывает всестороннюю поддержку паралимпийской сфере.

– В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах. Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом, государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления. Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов – образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан – страна безграничных возможностей. В этой связи мною подписан Указ о награждении вас высокими государственными наградами, которые я с удовольствием хотел бы вручить сегодня. Поздравляю! Желаю вам благополучия и успехов! – сказал Президент.

Глава государства за высокие спортивные достижения на ХIV зимних Паралимпийских играх в Италии вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс» ІІІ степени.

Тренеры Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями министерства туризма и спорта Василий Коломиец и Антон Жданович награждены орденом «Парасат».

Ордена «Құрмет» удостоен тренер Спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Үміт» Северо-Казахстанской области Аслан Токбаев.