Победили лучшие стартапы

Искусственный интеллект
953
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

На площадке Международного центра искусственного интеллекта прошел финал национального конкурса Alem.ai battle. Турнир стартапов приурочен к Году цифровизации и искусственного интеллекта.

фото Игоря Бургандинова

Как отметил директор офиса бизнес-программ Astana Hub Ашимбек Абилгазинов, на конкурс поступило 830 заявок из всех регионов Казахстана. Отбор проходил в несколько этапов, и в финал вышли 20 команд – по пять в каждой из четырех категорий: от школьных проектов до научных разработок. Общий призовой фонд составил 25 млн тенге.

На открытии финала выступил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. По его словам, на базе бывшего павильона «Нур Алем» удалось соз­дать комплекс, объединяющий образовательные программы, стартап-инфраструктуру и исследовательские лаборатории. Уже сегодня здесь работают школы искусственного интеллекта, где обучение ведется без традицион­ных преподавателей.

– Мы надеемся, что такие цент­ры притяжения будут не только в больших городах, но и во всех регионах страны. У молодого поколения должны быть соответствующие возможности, чтобы создавать лучшие решения для местного и глобального рынков, – отметил министр.

Для презентации своих стартапов у участников было по три минуты. Первым в категории AI Young Talents на сцену вышел 18-летний ученик НИШ Есбол Азан, который разработал Sardar – трехмерную игру о казахской культуре.

– Главная особенность Sardar – платформа на базе искусственного интеллекта. В отличие от большинства игр, где поведение персонажей прописано заранее, здесь герои способны вести живой диалог и развиваться в процессе общения с игроком. Это делает каждое прохождение увлекательным, – пояснил разработчик.

Есбол отмечает, что идея родилась из желания создать игру, отражающую казахскую культуру и язык. Проект уже имеет рабочий прототип и готовится к релизу на международной платформе.

Другой школьный проект – Grader.ai – предлагает решение в сфере образования. Приложение позволяет готовиться к экзамену IELTS с помощью искусственного интеллекта, который оценивает устную речь, анализирует ошибки и дает персональные рекомендации. Разработчик проекта Алемгер Байпеисов отмечает, что сервис фактически заменяет персонального экзаменатора, делая подготовку доступной в любое время. Образовательное направление продолжил проект Neuralese – платформа, которая обучает школьников и студентов созданию собственных моделей ИИ через визуальную среду.

В той же категории были представлены и проекты, связанные со здоровьем. Например, SuGuard – система для оценки уровня глюкозы и раннего выявления риска диабета. Юные разработчики показали специальные браслеты, которые отслеживают уровень сахара в крови без уколов. Устройство считывает пульс и температуру тела, анализирует данные и показывает результат прямо на экране телефона. Участники также представили стартапы для диагностики других заболеваний, анализа работы сердца и реабилитации после инсульта.

В студенческой категории AI Driving Power внимание привлек проект Ustaz AI. Платформа предлагает комплексное решение для учителей: от генерации учебных материалов до управления образовательным процессом. Система автоматизирует рутинные задачи, позволяя педагогам сосредоточиться на работе с учениками.

В ходе презентации жюри задавали вопросы участникам, отмечали потенциал или недос­таточную проработку проектов и давали советы по их развитию.

По итогам финала победителями стали проекты: SuGuard в категории школьников, Ustaz AI – среди студентов, NCSpeech – в стартап-направлении и Robio – в научной категории. Как отмечают организаторы, главная ценность конкурса не только в призах, а в возможности для участников заявить о себе, получить экспертную оценку и выйти на следующий этап развития.

#Астана #турнир #конкурс #национальный конкурс #Alem.ai battle

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]