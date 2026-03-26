Автопоездки с детьми: что нужно предусмотреть

Правила комфортной и безопасной поездки для автопутешественников подготовили в пресс-службе «КазАвтоЖола»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До 1 года

Младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена.

От 1 до 7 лет

Дети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить.

От 7 до 11 лет включительно

Если рост ребёнка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.

С 12 лет

Разрешена перевозка на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности. Дополнительные устройства уже не требуются.

Что категорически запрещено:

  • Перевозить детей в кузове или прицепе.
  • Держать ребенка на руках во время движения — при аварии его невозможно удержать.
  • Оставлять детей младше 7 лет в машине без сопровождения даже во время остановки.

Полезные советы для комфортной поездки: запаситесь водой, легкими перекусами и средствами от укачивания.

«Заранее спланируйте маршрут и предусмотрите остановки для отдыха. Возьмите любимые игрушки или книги ребенка, чтобы он чувствовал себя уютно, но следите, чтобы он не отвлекал водителя. Пусть каждая ваша поездка будет не только интересной, но и безопасной!», - напутствовали в «КазАвтоЖоле».

#дети #безопасность #автопоездки

