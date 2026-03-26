Правила комфортной и безопасной поездки для автопутешественников подготовили в пресс-службе «КазАвтоЖола»

До 1 года

Младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена.

От 1 до 7 лет

Дети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить.

От 7 до 11 лет включительно

Если рост ребёнка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.

С 12 лет

Разрешена перевозка на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности. Дополнительные устройства уже не требуются.

Что категорически запрещено:

Перевозить детей в кузове или прицепе.

Держать ребенка на руках во время движения — при аварии его невозможно удержать.

Оставлять детей младше 7 лет в машине без сопровождения даже во время остановки.

Полезные советы для комфортной поездки: запаситесь водой, легкими перекусами и средствами от укачивания.