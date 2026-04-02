Вопросы перехода оте­чест­венного аграрного сектора на новую модель водопользования, предусмат­ривающую внедрение сберегающих технологий, с каждым годом приобретают все большую значимость. Какие меры приняты на сегодняшний день, насколько успешно внедряются новые поливные системы и технологии? На эти и другие вопросы в интервью ­«Казахстанской правде» отвечает вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат МОМЫШЕВ.

– Талгат Амангельдиевич, какие инструменты используются отрас­левым министерством для стимулирования рачительного водопотребления?

– Начну с того, что Главой государства в Послании народу в 2023 году была поставлена задача по ежегодному внед­рению передовых водосберегающих технологий на площади 150 тысяч гектаров. Для ее исполнения Министерством водных ресурсов и ирригации проводится последовательная работа. В частности, расширяются меры гос­поддержки фермеров, осваивающих сберегающие системы орошения. Кроме того, существенно усилены меры субсидирования стоимости соответствующего поливного оборудования.

Размер возмещения затрат на подведение инфраструктуры для закачки и подачи воды, а также на приобретение и монтаж водосберегающих установок капельного и дождевального полива увеличен с 50 до 80 процентов. Дополнительно введена дифференцированная система субсидий в зависимости от действующих тарифов, что способствует адресной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Принятые меры позволили за последние два года увеличить оснащенность «каплей» и рукотворными «дождями» посевные площади, превышающие 150 тысяч гектаров (в 2024-м году – 152,8 тысячи, в 2025-м – 153,6 тысячи).

При формировании трансфертов общего характера на 2026–2028 годы для субсидирования инвестиционных расходов по внедрению водосберегающих технологий предусмотрено 214,6 миллиарда тенге (на 2026-й – 58,5 миллиарда, на 2027-й – 74,6 миллиарда, на 2028-й – 81,5 миллиарда тенге). Это в четыре раза превышает финансирование предыдущей трехлетки.

Принятые меры позволяют обеспечить ускоренное внедрение современных систем, а также повысить эффективность управления водными ресурсами. Таким образом созданы условия для стимулирования фермеров к внед­рению технологий водосбережения. В целом их применение обеспечит экономию поливной воды на уровне 20–30 процентов.

В рамках норм действующего Водного кодекса также ведется значительная работа в сфере промышленности. Здесь потребители гидроресурсов теперь обязаны отчитаться о следующих показателях: использовании водных ресурсов (информация по объемам промышленного, оборотного и повторного водопользования), внедрении сберегающих технологий, прогрессивной технике полива, снижении объемов непроизводительных потерь воды, наличии плана поэтапного (не более пяти лет) перехода к системам оборотного и (или) повторного водоснабжения.

Акиматами областей принимаются меры в рамках утвержденных модельных планов по наращиванию объемов повторного использования воды на промышленных предприятиях до 2030 года. Данные шаги позволят повысить ее долю с нынешних 13,1 до 28 процентов.

Дополнительно принимаются нормативно-правовые акты, которыми предус­мотрено сокращение до 20 процентов разрешенного объема водозабора в случае неисполнения планов по сбережению гидроресурсов.

– Эффективность названных вами мер зависит во многом от уровня понимания и поддержки населением перехода к новой модели водопотребления. Расскажите, какая информационно-разъяснительная работа ведется подведомственными министерству учреждениями в этом направлении?

– Данная работа носит разноплановый комплексный характер. Так, в сфере жилищно-коммунального хозяйства вопрос номер один – повышение культуры водосбережения. В этой связи нами утверждены методические рекомендации, включающие наглядные практические рекомендации.

Экспертами в сфере водных ресурсов проведен детальный анализ методов экономии воды в бытовых условиях. В его рамках были организованы эксперименты и опросное анкетирование. На основе полученных результатов подготовлены расчеты по водосбережению в быту нашими согражданами.

Брошюры, вывески и информационные таблички-баннеры были размещены в общественных местах и на транспорте, в административных зданиях, учебных заведениях. В апреле 2025 года в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» при поддержке Министерства просвещения Казахстана проведен открытый урок на тему водосбережения. Масштабный проект «Экономь воду – сохраняй будущее!» реализован в разных регионах страны с охватом около двух миллионов детей.

В мероприятии, состоявшемся в его рамках, принял участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, руководители структурных подразделений профильного ведомства. В ноябре 2025 года в средней школе Кызылорды с участием вице-министра прошел открытый урок на тему водосбережения.

Гостями открытого урока стали 140 учеников старших классов из 15 школ города. В онлайн-формате к уроку присоединились еще 900 школьников из семи районов области. Руководству школы вручен денежный сертификат на установку систем капельного орошения для озеленения школьного двора. В этот же день в городском Дворце школьников были награждены победители конкурса рисунков и экозабега «Сырдарья – будущее Центральной Азии», а также юные экологические активисты-школьники.

Запланировано проведение еще ряда аналогичных открытых уроков с учас­тием послов, руководителей международных организаций и депутатов Парламента.

Таким образом, министерством ведется последовательная и комплекс­ная работа по внедрению принципов рацио­нального и эффективного водопользования во всех сферах экономики в соответствии с целями и задачами отраслевых стратегических документов.

– Один из путей перехода к рацио­нальному использованию воды – цифровизация водохозяйственной системы. В каких секторах уже удалось перейти к «цифре», каковы первые результаты?

– Во исполнение поручений Главы государства Министерством водных ресурсов и ирригации ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов (далее – НИСВР. – Прим. авт.). Она призвана обеспечить прозрачность, автоматизацию и аналитическую поддержку при принятии решений, связанных с водопользованием и охраной водных ресурсов.

Ключевые цели НИСВР – цифровизация и оптимизация процессов управления водными ресурсами, прогнозирование и анализ их использования на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Кроме того, данная информационная система позволит вести мониторинг состояния водных объектов в режиме реального времени, а также интегрировать данные нашего ведомства с государственными базами данных для обеспечения комплексного подхода к управлению гидроресурсами.

В результате внедрения НИСВР ожидается создание единой цифровой платформы для учета и управления водными объемами, устранение дублирования данных, повышение прозрачности и эффективности использования водных ресурсов, а также усиление аналитической и прогнозной составляющей в целях предотвращения кризисов, связанных с нехваткой воды или чрезвычайными ситуациями.

В рамках проекта предусмотрена оцифровка информации по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям, другим водохозяйственным объектам. Применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга позволит в дальнейшем составлять точный водный баланс страны, определять реальные потребности, анализировать и контролировать использование водных ресурсов. Запуск НИСВР намечено осуществить до конца нынешнего года. Финансирование проекта предусмотрено в рамках грантовых средств Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития.

С начала 2025 года в Казахстане при поддержке ПРООН адаптируется совре­менная гидрологическая и гидравлическая модель TALSIM-NG, предна­значенная для моделирования речных бассейнов, управления водохранилищами и прогнозирования стока в различных климатических и водохозяйственных условиях.

Выполнены ежедневные прогнозы для бассейнов рек Нуры и Ишима в период половодья. По Ишимскому бассейну точность прогнозирования составила 85 процентов.

На текущий момент моделирование завершено для бассейнов Ишима, Нуры, Жайыка, Сырдарьи. Также в разработке находится биллинговая система, предназначенная для автоматизации процессов подачи заявок, заключения договоров и расчетов за подачу воды. Теперь РГП «Казводхоз» будет заключать с фермерами электронные договоры, которые позволят проводить оплату через мобильные приложения банков второго уровня.

Стратегическая цель в сфере цифровых технологий – охват ими к 2030-му не менее 40 процентов объектов водной инфраструктуры страны. Для достижения данной цели МВРИ совместно с РГП «Казводхоз» проводится активная работа. Так, с 2026 года начнется реконструкция и автоматизация 103 каналов.

Для автоматизации еще 264 из них ведется разработка проектно-сметной документации. Планируется, что данные работы будут завершены до 2028 года.

– Переход на водосберегающие технологии в сельском хозяйстве – основном потребителе воды в республике – критически важен для достижения озвученных выше целей. Отсюда вопрос: достаточно ли в Казахстане производств, которые специализируются на выпуске соответствующих систем?

– Меры господдержки способствовали развитию рынка производства водосберегающих технологий. Так, с 2024 года в Казахстане действуют пять отечественных заводов по выпуску дож­девальных и капельных систем орошения: ТОО «BNK Group LTD» (Туркестанская область – дождевальные и капельные сис­темы), ТОО «Ирригатор Казахстан» (Алматы – капельные сис­темы), ТОО «ADAM manufacturing» (Астана – дож­девальные системы), ТОО «Turan SU» и ТОО «KAZ KIOTI» (Туркестанская область – капельные системы).

В Туркестанской области продолжается работа по запуску производств плас­тиковых труб, лент и устройств капельного орошения (компания «BEGACH»), водосберегающего оборудования и переработки отходов полиэтилена (компания «Altyn kun group» (Gold Sun Group). В Жамбылской области осуществляются проекты по производству бетонного полотна (компания «Kazakh industrial stroi»), систем капельного орошения (компания «KAZ Каспий ГИДРО Сельхоз Технология»).

Мощности всех вышеназванных компаний позволяют удовлетворять основную часть потребности отечественных аграриев в водосберегающих технологиях. В перспективе ожидается ввод в эксплуатацию новых заводов по их выпуску.