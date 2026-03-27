Участникам ЕМПС показали цифровые достижения Казахстана

Экспозиция форума объединила проекты стартапов и IT-компаний, решения в сфере робототехники и AI-дронов, GameDev-направления, а также площадки AI Talent Hub с образовательными, экспертными и прикладными форматами взаимодействия. Такой подход отражает курс Казахстана на развитие единой цифровой экосистемы

Фото: пресс-служба правительства РК

В Шымкенте главы правительств стран-участниц и государств-наблюдателей ЕАЭС посетили выставку цифровых проектов форума Digital Qazaqstan 2026, приуроченную к заседанию Евразийского межправительственного совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Главы делегаций ознакомились с разработками в сфере искусственного интеллекта для государственного управления, промышленности и городской инфраструктуры.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун представил инфраструктурные инициативы, включая мультиагентную платформу AlemGPT, охватывающую 35 госуслуг, и проект Национальной платформы ИИ.

В сфере цифровой инфраструктуры представлены проекты развития дата-центров и энергетики. Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин презентовал визуализацию драфтового проекта «Долина ЦОДов», предусматривающего поэтапное развитие технологического кластера, запуск AI ЦОДов мощностью по 50 МВт и расширение энергетической инфраструктуры.

Отдельно презентованы цифровые решения для городской среды. В частности, заместитель акима города Шымкента Арман Сабитов представил интеллектуальную транспортную систему ITS, цифровую систему безопасности школ AIQYN и единую инфраструктуру дронов для оперативного реагирования в сфере общественной безопасности, экологии и городского управления.

В блоке развития человеческого капитала и финтеха презентованы решения Freedom Holding Corp. Главный исполнительный директор компании Тимур Турлов представил инициативы по внедрению искусственного интеллекта в образование и бизнес-процессы, включая запуск совместного с OpenAI проекта по обеспечению доступа для педагогов Казахстана к ChatGPT Edu, а также продемонстрировал AI-решения Freedom: персональных голосовых ассистентов для бизнеса и повседневных сервисов, позволяющих автоматизировать операции и повысить удобство для пользователей SuperApp.

Председатель Совета директоров ГК «Alageum Electric» Еркебулан Ильясов продемонстрировал комплекс решений Smart Grid, направленных на формирование интеллектуальных электрических сетей нового поколения. Представленная архитектура объединяет в единую цифровую среду объекты генерации, линии передачи и распределения, системы накопления энергии, интеллектуальные устройства и конечных потребителей.

Также представлены система мониторинга трансформаторов и решения на базе искусственного интеллекта для прогнозирования солнечной генерации. Внедрение цифровой подстанции и сопутствующих решений позволяет снизить технические потери до 30%, коммерческие – на 5-10%, уменьшить пиковую нагрузку на 10-15%, а точность прогнозирования ИИ-моделей довести до 95%.

Внимание было уделено интеграционным процессам. Член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян представил запуск трансграничного электронного документооборота с сервисом проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) в формате B2B, что позволяет в реальном времени подтверждать подлинность документов и сокращать административные издержки при межгосударственном взаимодействии.

На стартап-аллее также были представлены AI Startify Incubator, Auezov AI First, Ushqyn AI Operator, AIJan и CortexAI, что отражает курс Казахстана на формирование собственной экосистемы ИИ-решений – от университетских разработок до прикладных сервисов для государства, бизнеса, образования и здравоохранения.

 

#выставка #ЕМПС #Digital Qazaqstan

