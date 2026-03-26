Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина

В ходе встречи собеседники отметили последовательное укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, а также высокую динамику взаимовыгодного диалога и эффективную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в Астану с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что участие Михаила Мишустина в заседании Евразийского межправительственного совета и Цифровом форуме в Шымкенте является очередным подтверждением особого характера казахско-российских отношений и обоюдного стремления к их дальнейшему развитию.

– Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами на двустороннем уровне. Уже реализовано 122 крупных проекта стоимостью около 25 млрд долларов. Объем торговли уверенно приближается к 30 млрд долларов. Можно сказать, что это уникальные результаты. Россия является нашим основным торгово-экономическим, инвестиционным партнером, и мы этому, конечно же, рады, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Основное внимание участники встречи уделили вопросам подготовки к государственному визиту Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан.

Как подчеркнул Глава государства, Астана рассматривает предстоящий визит как очень важное событие, призванное придать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

По его словам, в рамках подготовительных работ был заново пересмотрен весь комплекс многогранного двустороннего взаимодействия.

Михаил Мишустин поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан. Как он отметил, референдум подтвердил всенародную поддержку курса Президента Казахстана на строительство эффективного государства, развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

– Пользуясь случаем, позвольте передать Вам наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина. Накануне я с ним подробно обсуждал повестку наших двусторонних отношений, а также подготовку к его визиту к Вам в мае. Правительство делает все для того, чтобы этот визит, как и предыдущие, был успешным. С теплотой вспоминаем Ваш визит в ноябре прошлого года в Российскую Федерацию. Все задачи, которые были поставлены нашими лидерами, на сегодняшний день правительства отрабатывают, – подчеркнул Михаил Мишустин.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки.

Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
