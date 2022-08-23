Святая месса Папы Римского в Нур-Султане: озвучены время и место

Папа Римский Франциск проведет святую мессу на территории международного выставочного центра EXPO в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Как сообщалось ранее, с 13 по 15 сентября 2022 года Казахстан с государственным визитом посетит Папа Римский Франциск. В рамках визита пройдет публичное мероприятие – святая месса под открытым небом.

Она пройдет 14 сентября в 16:45 часов на территории международного выставочного центра EXPO, на площади перед павильоном Nur Alem, рядом со стелой.

Мероприятие бесплатное. Однако нужен специальный билет.

«Более подробнее о том, как попасть на мероприятие католикам и представителям других религий и конфессий, можно узнать на официальном сайте Католической церкви Казахстана», – говорится в сообщении.