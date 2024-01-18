Свыше 10 млрд тенге потратили казахстанцы на VIP-номера за год

Транспорт, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В 2022 году казахстанцы потратили на VIP-номера более 7 млрд тенге

Фото: НАО «ГК «Правительство для граждан»

В 2023 году специализированные ЦОНы выдали почти 30 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 10 млрд тенге. Об этом сообщили в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, в 2022 году казахстанцы потратили на VIP-номера более 7 млрд тенге.

В госкорпорации напомнили, что практика продажи «красивых» номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны.

«В 2023 году быстрее всего раскупали такие номера как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака – 57 МРП (210 444 тенге в 2024 году)», - сообщили в правительстве для граждан.

Там же отметили, что самые дорогие номера в VIP-линейке – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге в 2024 году).

Всего в специализированных центрах обслуживания населения в 2023 году по всей стране зарегистрировали более 3,2 млн транспортных средств и выдали 1,1 млн водительских удостоверений, добавили в пресс-службе.

#продажа #авто #VIP-номера

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