Свыше 100 млн тенге заплатят владельцы фур за перевес в Астане

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В столице усилен транспортный контроль: все въезжающие в Астану грузовики проходят автоматическое взвешивание, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С прошлого месяца на основных въездах в столицу работают автоматизированные системы взвешивания автотранспорта, которые обеспечивает сохранность дорог. Так, в период с середины сентября по сегодняшний день 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн тенге. Предписание направлено компаниям-перевозчикам.

«Выявили факт, что практически каждый третий самосвал не соблюдает допустимые параметры. Большегрузы превышают норму в 2-3 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 40-60 тонн. В очередной раз призываем водителей грузовых авто и всех перевозчиков строго соблюдать допустимые весовые нормы. Главная задача – обеспечить сохранность дорог», - отметили сотрудники комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК.

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать: 1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн; 2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны; 3. пятиосные – 38 тонн; 4. с шестью и более осями – 44 тонны.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1 000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).

#транспорт #штрафы #перевес

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