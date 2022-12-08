Свыше 18 млрд тенге отняла у компаний рейдерская группа в Алматы: установлены другие соучастники

За предоставление информации об их местонахождении предусмотрено денежное вознаграждение.

Фото пресс-службы АФМ РК

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, длительное время промышлявшей рейдерскими захватами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

В агентстве напомнили, что в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы, организатор Елдос Коспаев, а также его доверенные лица Ерлан Имашев и Руслан Шалин объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения - содержание под стражей.

Дополнительно установлены другие соучастники преступлений – Айдос Коспаев, Оксана Кудряшева и Алексей Кузнецов.

Указанные лица также объявлены в розыск.

"В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам доверия АФМ. За предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется", - обратились к казахстанцам в АФМ.

Иная информация по делу на основании статьи 201 УПК, разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце августа Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о досудебном расследовании по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.