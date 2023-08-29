Свыше 300 тысяч молодых казахстанцев обеспечили работой в этом году

В рамках реализации послания главы государства народу Казахстана ведется комплексная работа по обеспечению занятости молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

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Всего с начала текущего года трудоустроено свыше 303,3 тысячи молодых граждан: в ходе осуществления инициативы президента РК «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей» – 142,9 тысячи человек, при реализации нацпроектов – 80,9 тысячи человек, на вакантные рабочие места – 79,5 тысячи человек.

Вместе с тем в нынешнем году 35,5 тысячи человек из числа молодежи вовлечены в общественные работы, 18,7 тысячи выпускников вузов и ТиПО направлены на молодежную практику для приобретения первоначального опыта по полученной профессии, 6,6 тысячи человек трудоустроены по проекту «Первое рабочее место» с последующим выходом на постоянную работу.

Кроме того, в Казахстане поддерживаются предпринимательские инициативы молодежи путем выдачи микрокредитов на срок до 5 лет по ставке не более 2,5%.

Всего на 2023-2025 годы предусмотрено 18,2 тысячи микрокредитов на 90,5 млрд тенге.

В частности, в 2023 году – 5,8 тысячи на 28,9 млрд тенге, в 2024 году – 6,1 тысячи на 30,3 млрд тенге, в 2025 году – 6,3 тысячи на 31,3 млрд тенге.

С начала года выдано 2 915 микрокредитов на сумму 12,9 млрд тенге.