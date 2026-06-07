Свыше 4 тыс нарушителей выявили на границе Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За месяц в пограничном пространстве Казахстана задержано более четырех тысяч нарушителей, а также пресечены сотни попыток незаконного перемещения товаров, валюты, оружия и наркотиков через государственную границу, передает Kazpravda.kz.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности подвела итоги работы за апрель 2026 года. По данным ведомства, всего было задержано 4 113 нарушителей законодательства, из которых 3 545 являются иностранными гражданами.

«Предотвращено 985 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе наркотических средств - 34 факта, оружия и боеприпасов - 48 фактов, ГСМ - 403 факта объемом свыше 30 тонн, товаров народного потребления - 372 факта на сумму более 825 млн тенге, валюты - 128 фактов на сумму 1,2 млрд тенге», - сообщили в Комитете национальной безопасности РК.

Кроме того, в акватории Каспийского моря пограничники пресекли 18 фактов браконьерства. Из незаконного оборота изъяты орудия лова и рыба осетровых пород.

По оценке КНБ, сумма предотвращенного ущерба превысила 503 млн тенге.

В рамках своей компетенции Пограничная служба возбудила девять уголовных дел. По остальным выявленным фактам материалы переданы в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.