Свыше 4 тыс нарушителей выявили на границе Казахстана

Закон и Порядок

Через границу пытались незаконно провезти наркотики, оружие и крупные суммы денег

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За месяц в пограничном пространстве Казахстана задержано более четырех тысяч нарушителей, а также пресечены сотни попыток незаконного перемещения товаров, валюты, оружия и наркотиков через государственную границу, передает Kazpravda.kz.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности подвела итоги работы за апрель 2026 года. По данным ведомства, всего было задержано 4 113 нарушителей законодательства, из которых 3 545 являются иностранными гражданами.

«Предотвращено 985 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе наркотических средств - 34 факта, оружия и боеприпасов - 48 фактов, ГСМ - 403 факта объемом свыше 30 тонн, товаров народного потребления - 372 факта на сумму более 825 млн тенге, валюты - 128 фактов на сумму 1,2 млрд тенге», - сообщили в Комитете национальной безопасности РК.

Кроме того, в акватории Каспийского моря пограничники пресекли 18 фактов браконьерства. Из незаконного оборота изъяты орудия лова и рыба осетровых пород.

По оценке КНБ, сумма предотвращенного ущерба превысила 503 млн тенге.

В рамках своей компетенции Пограничная служба возбудила девять уголовных дел. По остальным выявленным фактам материалы переданы в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

#КНБ #граница #национальная безопасность

Популярное

Все
Износ оборудования на ТЭЦ Риддера снизился почти вдвое: модернизация продолжается
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Казахстан завоевал еще восемь золотых медалей на чемпионате Азии в Туркестане
Ливни на севере и жара на востоке: прогноз погоды на 8–9 июня
Свыше 4 тыс нарушителей выявили на границе Казахстана
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
80-летие Каршыги Ахмедиярова отметили памятным концертом в Алматы
Казахстан усилит работу с ЮНЕСКО по вопросам ИИ и водной безопасности
Жалоба на подозрительный запах помогла обнаружить наркоплантацию в Алматы
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Педагог с большой буквы
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Мудрый, добрый, человечный...
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
В Алматы откроется детский научный музей
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане
Карметкомбинат модернизируется
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Жалоба на подозрительный запах помогла обнаружить наркоплан…
Выступление с матами обернулось штрафом для певца в Алматы
В Караганде заработал Telegram-бот для жалоб на коррупционе…
В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]