Сын экс-акима Караганды подозревается в избиении престарелой матери

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«Сын бывшего акима Караганды Шаймердена Уразалинова избил свою престарелую мать. Он сломал матери нос и несколько ребер. Повредил внутренние органы», - сообщает телеграм-канал «Патриот».

Вдове бывшего акима Караганды, известного политического и общественного деятеля Шаймердена Уразалинова 78 лет.

«Пожилая женщина после избиения два дня лежала дома. Вызвать скорую помощь боялась, поскольку понимала, что врачи, увидев следы насилия, вызовут полицию, и сына могут посадить. Она терпела боль, потому что жалела своего сына. Но соседи на третий день, видя тяжелое состояние пожилой женщины, вызвали скорую помощь, потому что ей становилось хуже», - отмечается в публикации.

Врачи, увидев состояние избитой женщины, вызвали полицию. Оперативники задержали ее сына. Он заявил на допросе, что у него произошел нервный срыв. Он пояснил, что не может решить какие-то свои проблемы, из-за этого сорвался на мать.

Следственный суд Караганды арестовал сына Уразалинова на два месяца.