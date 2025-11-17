В 2026 году сыр из верблюжьего молока, произведённый в Мангистау, примет участие в международном конкурсе «World Cheese Awards», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.
Один из крупнейших в мире сырных конкурсов — World Cheese Awards — в этом году принял 5 244 различных вида сыра из 46 стран. Продукцию оценивали более 250 профессиональных экспертов международного жюри. В составе жюри в этом году были и сыроделы из Мангистау Александра Григолова и Никита Кобзев.
— Мы прошли третий квалификационный этап, необходимый для официального участия сыра из верблюжьего молока, производимого в Мангистау, в том крупнейшем международном конкурсе. Ранее на мировых соревнованиях не существовало отдельной категории для сыра из верблюжьего молока. Долгое время считалось, что верблюжье молоко не пригодно для сыроделия. Мы разрабатывали и тестировали свои уникальные технологии, основанные на научных исследованиях, в течение 8 месяцев. После нашего участия в 2023 году французский конкурс «Mondial du Fromage» ввёл категорию для верблюжьего сыра, и в этом году мы завоевали с ним золотую медаль чемпионата мира. Теперь отдельная номинация появится и на конкурсе «World Cheese Awards». На протяжении трёх лет мы успешно выполняли квалификационные требования. В результате, начиная со следующего года, сыры из верблюжьего молока Казахстана, включая мангистауские, смогут официально участвовать в «World Cheese Awards». Следующий конкурс пройдёт в ноябре 2026 года в Испании. Ранее наша продукция была представлена для внеконкурсной квалификации в Норвегии и Португалии, — рассказала Александра Григолова.
Для открытия новой номинации «верблюжий сыр» потребовалось пройти непрерывные квалификационные этапы в течение трёх лет.
— На протяжении трёх лет страны, которые мы посещали, всегда принимали нас с особым вниманием и интересом. Сегодня мировая индустрия сыроделия воспринимает Казахстан как страну, производящую уникальную продукцию из верблюжьего молока. В следующем году мы пригласили всех коллег и гостей в Казахстан. В сентябре 2026 года в Актау состоится Международный межотраслевой молочный форум и конкурс сыров «Cheese Open 2026». Наши коллеги из более чем 20 стран мира выразили заинтересованность приехать в мангистауский регион, привезти на конкурс свои сыры, познакомиться с его природой, культурой и национальной кухней. На 3 дня Актау станет настоящей молочной столицей Азии, — добавила Александра Григолова.