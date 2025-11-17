Фото: ЦОК Мангистауской области

Один из крупнейших в мире сырных конкурсов — World Cheese Awards — в этом году принял 5 244 различных вида сыра из 46 стран. Продукцию оценивали более 250 профессиональных экспертов международного жюри. В составе жюри в этом году были и сыроделы из Мангистау Александра Григолова и Никита Кобзев.

— Мы прошли третий квалификационный этап, необходимый для официального участия сыра из верблюжьего молока, производимого в Мангистау, в том крупнейшем международном конкурсе. Ранее на мировых соревнованиях не существовало отдельной категории для сыра из верблюжьего молока. Долгое время считалось, что верблюжье молоко не пригодно для сыроделия. Мы разрабатывали и тестировали свои уникальные технологии, основанные на научных исследованиях, в течение 8 месяцев. После нашего участия в 2023 году французский конкурс «Mondial du Fromage» ввёл категорию для верблюжьего сыра, и в этом году мы завоевали с ним золотую медаль чемпионата мира. Теперь отдельная номинация появится и на конкурсе «World Cheese Awards». На протяжении трёх лет мы успешно выполняли квалификационные требования. В результате, начиная со следующего года, сыры из верблюжьего молока Казахстана, включая мангистауские, смогут официально участвовать в «World Cheese Awards». Следующий конкурс пройдёт в ноябре 2026 года в Испании. Ранее наша продукция была представлена для внеконкурсной квалификации в Норвегии и Португалии, — рассказала Александра Григолова.

Для открытия новой номинации «верблюжий сыр» потребовалось пройти непрерывные квалификационные этапы в течение трёх лет.