Гастрономия и культура: как прошёл фестиваль DamDastour в Шымкенте

В Шымкенте завершился международный гастрономический фестиваль «DamDastour», передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат Шымкента

Центральная площадь Аль-Фараби на несколько дней превратилась в уникальное международное гастрономическое пространство. Главной особенностью фестиваля стал его международный формат.

Известные шеф-повара из разных уголков мира представили национальные блюда своих стран и поделились профессиональным опытом. В частности, победители международных конкурсов из Бельгии, Швейцарии, Франции, Турции, Грузии, Азербайджана, России, Кыргызстана и Узбекистана представили зрителям авторские меню. Это повысило статус фестиваля и превратило его в площадку для профессионального гастрономического диалога.

Конкурсы, прошедшие в рамках фестиваля, отличались высоким уровнем конкуренции. Участники продемонстрировали умелое сочетание национальных традиций и современных кулинарных технологий. По решению жюри, в номинации «Лучший плов» победу одержал ресторан Grand Golden Hills, в категории «Самая вкусная самса» — ресторан Qazaq Samsa. В номинации «Лучшее национальное блюдо» победителем стал ресторан «Понтос». Кафе «Камал ата» было удостоено специальной награды за активное участие.

Международное содержание гармонично сочеталось с активным участием местных рестораторов. В фестивале приняли участие около 50 ресторанов города, предложивших гостям широкий выбор блюд национальной и мировой кухни. Посетители смогли попробовать как традиционные казахские блюда, так и европейскую и азиатскую кухню. Особое место заняло главное блюдо праздника Наурыз - наурыз коже, представленное в нескольких вариантах и украсившее праздничный дастархан.

Международный характер мероприятия ярко проявился и в культурной программе. На одной сцене объединились различные культурные направления и современные тренды: прошли конкурсы street style и K-pop танцев, выступления домбристов, шоу батыров, цирковые представления. Кроме того, мотопробег и автошоу, ярмарка ремесленников и тематические зоны сделали фестиваль многогранной культурной площадкой. 

 

 

#культура #Шымкент #Наурыз мейрамы

Популярное

Все
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Гастрономия и культура: как прошёл фестиваль DamDastour в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
15 марта – День Конституции
В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о состоянии женского вагона поезда «Нурлы Жол – Семей»
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Слово о замечательном человеке

Читайте также

Международные шефы и национальные блюда: DamDastour проходи…
В Шымкенте пройдет международный гастрономический фестиваль…
За год расходы казахстанцев на главное блюдо Наурыза выросл…
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гинне…

