Сырьевая зависимость создает давление на бюджет страны – сенатор Булавкина

Фото: пресс-служба Сената

Сенатор Ольга Булавкина прокомментировала выступление президента на расширенном заседании правительства. Своё мнение она опубликовала в Instagram, сообщает Kazpravda.kz

Глобальные изменения и вызовы в мировой политике оказывают огромное влияние на структуру и функционирование как мировой политической системы в целом, так и отдельных государств, вынуждая их адаптироваться к новым условиям, искать баланс между интеграцией в глобальные процессы, соблюдая общие правила и стандарты, но при этом учитывая национальные интересы. Глобализация, экономические санкции, пандемии, климатические изменения и геополитические конфликты требуют от Казахстана активного взаимодействия с другими странами и международными организациями.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев указывает на необходимость диверсификации экономики, развития несырьевых секторов, так как колебания цен на ресурсы, может привести к росту инфляции, снижению покупательной способности населения и замедлению экономического роста. Сырьевая зависимость создает давление на бюджет страны, что в свою очередь требует более четкого управления финансами.

Президент отмечает, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов приоритет должен отдаваться наиболее важным направлениям. Финансовая дисциплина позволит избежать резких потрясений и сохранить стабильность в стране.

Казахстан сможет преодолеть текущие вызовы и выйти на путь устойчивого развития благодаря реализации крупных промышленных проектов. Создание новых производственных мощностей с высокой добавленной стоимостью, строительство новых заводов металлургии и нефтехимии, развитие «зеленой» энергетики позволят создать новые рабочие места и улучшить экономическую ситуацию в регионах, станут основой для устойчивого экономического роста, позволят привлечь инвестиции и повысить экспортный потенциал страны.

Ответственность и готовность адаптироваться к новым реалиям позволят Казахстану реализовать свой потенциал и обеспечить устойчивое развитие для будущих поколений.