Такая «натура» совсем ни к чему

Результаты проверки шокируют. В одной из школ в рабочее время кто-то (надеемся, не школьники) заходил на порносайт, и ни в одной школе на момент проверки не были настроены ограничения доступа детей через Сеть к нежелательной информации.

«Анализом установлено, что, вопреки требованиям законодательства, во всех школах Жалагашского района имеется свободный доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся, – рассказали в прокуратуре Кызылординской области. – Обнаружено, что в средней школе № 119 села Жанаталап прямо во время занятий с помощью веб-браузера был запущен поиск порносайтов, а в других школах Жалагашского района имеется свободный доступ к запрещенной законодательством информации – это порнография, азартные игры».

Сотрудники прокуратуры отмечают, что это руководство общеобразовательных школ не обеспечило подключение услуг операторов связи, предназначенных для ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, как того требует Закон «Об образовании».

«По представлению прокуратуры района за нарушение законодательства руководители всех 20 школ Жалагашского района оштрафованы каждый на 345 000 тенге, – сообщили в надзорном органе. – Это возымело действие. Восемь школ района уже зак­лючили новые договоры с оператором связи, а для 12 школ из бюджета выделено 7,5 миллиона тенге на устранение нарушений до начала учебного года».