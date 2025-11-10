Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне

На новом YouTube-канале Taldau Talks вышел выпуск подкаста нового сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

На повестке экспертной встречи – оценка эффективности и аналитические прогнозы предпринимаемых шагов, включая антикризисные меры Правительства по сдерживанию инфляции, риски бюджетно-налоговой реформы, ситуация с социальным неравенством и другие аспекты экономического развития Казахстана.

Инициатором дискуссии выступил председатель Сената Маулен Ашимбаев. В числе приглашенных гостей – председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и экономист Айдархан Кусаинов.

Новую экономическую модель, как отметил спикер Сената, отличает ориентированность на внутренний спрос, социальную устойчивость и долгосрочный рост. Среди принятых шагов он выделил мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо, запрет на повышение коммунальных тарифов, исключение ограничений по специальному налоговому режиму, финансирование ипотечных программ, поддержку МСБ. Дальнейшая качественная трансформация в этом направлении, по мнению Маулена Ашимбаева, требует более скоординированной работы всех заинтересованных сторон.

«По поручению Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Правительство представило корректирующие меры по программе экономических реформ в целях защиты интересов граждан. Государство делает шаги для уменьшения инфляционного давления и снижения последствий реформ. При этом важно, чтобы реализуемые программы не только поддерживали текущее состояние, но и стимулировали развитие реального сектора экономики, банковской системы и малого бизнеса», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В выпуске также обсуждались условия для устойчивого и качественного экономического роста страны. Особое внимание участники уделили вопросам, касающимся бюджетно-налоговой трансформации, диверсификации и ресурсов новой экономической политики наряду с социальным измерением реформ.

«Мы видим, что экономика страны демонстрирует уверенный рост, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру и структурные вызовы. Однако цифры ВВП, темпы инвестиций или объем экспорта – это лишь одна сторона картины. Важно, чтобы, как отмечал Президент страны, этот рост ощущался каждым гражданином, чтобы новые возможности создавались не только в мегаполисах, но и в регионах, чтобы экономика работала на человека, а не наоборот. Именно поэтому акцент реформ постепенно смещается с количественных показателей – на качество жизни, развитие человеческого капитала и формирование устойчивых институтов. Это приоритет политики Президента», – отметил Маулен Ашимбаев.

Taldau Talks – это подкаст-платформа для открытого диалога, где обсуждаются актуальные вопросы развития страны и практические шаги по реализации задач, поставленных Главой государства.

Новый выпуск подкаста доступен по ссылке: https://youtu.be/wsaGHBko8SY

