Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Соответствующее постановление правительства было принято в августе

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане установили нулевую ставку таможенного сбора за оформление товаров низкой стоимости (до 200 евро), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Соответствующее постановление правительства было принято в августе.

В нацпалате напомнили, что с начала года по предписаниям транспортной прокуратуры участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) были вынуждены платить таможенные сборы по 20 тысяч тенге за каждый перечень и каждое заявление, подаваемые в упрощенном порядке в качестве декларации на товары. То есть за то, что ранее никогда не оплачивалось.

По данным НПП, это приостановило все экспортно-импортные операции по низкостоимостным грузам курьерских компаний и оказало отрицательное влияние на работу отечественных интернет-магазинов.

«Если оплачивать таможенный сбор не на уровне одной декларации, а на уровне количества индивидуальных накладных, то если в одной партии товаров экспресс-доставки заявляется 500 накладных, то общая сумма таможенного сбора составит 10 млн тенге вместо 20 тысяч. Это идет вразрез с международными стандартами. Поэтому для решения вопроса мы инициировали совещания сразу с несколькими госорганами, где доказали, что их действия неправомерны и рекомендовали внести изменения в постановление правительства. Мы рады, что были услышаны, и бизнес, в частности курьерские компании и интернет-магазины, смогут спокойно работать», – прокомментировала управляющий директор департамента таможенного администрирования НПП «Атамекен» Дина Мамашева.

 

#Атамекен #посылка #таможенный сбор #Нацпалата

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