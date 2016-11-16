«Танец – это душа народа»

Она – яркий представитель танцевального искусства, его чарующей магии, увлекающей в тайны веков. С юных лет открыла для себя этот увлекательный мир красоты и грации. Узнавая эту удивительную женщину, трудно не поверить в существование высших сил, которые ведут ее по жизни, помогают выдерживать невероятный темп и нагрузки. Вознаграждают за терпение и труд.Гульбану Илюбаевна – заведующая кафедрой «Хореография» и академический доцент Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата, автор учебно-методического издания «Казахский сценический танец», бессменный руководитель и главный балетмейстер танцевального ансамбля «Томирис», добившегося большого признания за 16 лет деятельности. Она трудится по 12–14 часов в сутки и счастлива, что востребована и у нее есть возможность радовать своим творчеством ценителей искусства и обучать молодое поколение, прививая ему чувство прекрасного.…Г. Мурзабаева родилась в музыкальной семье. Папа играл на баяне, мама пела. Потрясающе артистичной была бабушка по маминой линии, имевшая звучный, проникновенный голос. Однажды в молодости она даже чуть не стала певицей. Пос­ле первого же и единственного прослушивания в филармонии ее без какого-либо профессионального образования приняли на работу. Только деду Гульбану тогда такая перспектива не понравилась, и на первое свое выступление она просто не пошла. Зато семейные торжества, которые в их доме всегда были многолюдны, превращались в концерты. Всех покоряло пение бабушки, а затем и крошка Гульбану умиляла своими танцами. Особенно после того, как года в четыре она впервые увидела балет по телевизору и начала сама составлять танцы… Она до сих пор помнит свои ощущения восторга, предопределившего судьбу.Танцевала Гульбану в детском саду и в школе. А в пятом классе в поисках юных дарований в ее учебное заведение на один из праздников заглянула известный кызылординский педагог-хореограф Татьяна Владимировна Угай, набиравшая воспитанников в танцевальный кружок во Дворце мелиораторов. Грациозное выступление Г. Мурзабаевой ее очень впечатлило. Уговаривать девочку не было нужды, она горела желанием учиться и была счастлива.Талантливая ученица быстро стала любимицей наставницы, которая включала ее во все танцевальные постановки. Гульбану выступала буквально на всех городских мероприятиях, куда приглашали детский коллектив: в школах и домах культуры, на центральной площади и в парках. Но за полгода до окончания школы родители настояли на уходе дочери из кружка, чтобы она готовилась к выпускным экзаменам.У них были большие планы на ее будущее. Мечтали, что она пойдет по их стопам – поступит в престижный Институт народного хозяйства в Алматы, станет экономистом. Но в тот год там ожидался просто дикий конкурс. А узнав, что никаких шансов нет, требовали подать документы в сельскохозяйственный институт, в котором готовили аналогичных спе­циалистов и можно было через год перевестись в Нархоз. Но на семейном совете Гульбану впервые проявила характер – отказалась категорически. В итоге договорились, что она поступит в местный пединститут, ныне Кызылординский государственный университет им. Коркыта-ата. Гульбану выбрала профессию учителя русского языка в казахских школах – утешением была работа с детьми.Однако, уже подав документы в вуз, она вдруг узнала, что в Кызылорде впервые объявлен набор в Жезказганское культурно-просветительное училище, в котором готовили культпро­светработников со специализацией «хореография». Г. Мурза­баева не упустила своего шанса. Успешно сдала экзамены, несмотря на то, что выпускнице казахскоязычной школы их пришлось сдавать на русском. Увидев сияющую от радости дочь, родителям пришлось смириться с ее выбором в надежде, что со временем эта блажь сама выветрится из головы дочери.Только учеба в училище еще больше укрепила девушку в ее устремлениях. Студентку вдохновляли педагоги, которых словно специально доставили ей из Моск­вы, Ленинграда, Алтайского края. Молодые интеллектуалы-преподаватели сделали историю музыки, театра, костюма ее любимыми предметами. Она снова танцевала, ставила танцевальные номера, побеждала в конкурсах. Училище Гульбану окончила с крас­ным дип­ломом и уверенностью в том, что продолжит обучение.Вернулась в Кызылорду, где ее уже ждала свободная вакансия заведующей детским сектором железнодорожного клуба. А через пять месяцев она была уже студенткой Шымкентского института культуры им. Аль-Фараби, обучение в котором стало еще одним ярким подарком в ее жизни. Она опять окунулась в родную стихию теории и практики танца, а на третьем курсе по настоянию педагогов сама начала преподавать хореографию в местном училище.Удивительно, но в 1993 году, когда Приаралье уже начал одолевать экономический кризис, а проблему безработицы стали называть не иначе как монстром, выпускница вуза оказалась буквально нарасхват. Обратившемуся в управление культуры молодому специалисту дали направление в педагогический колледж и железнодорожный клуб. А пока выбирала, случайно встретила Т. Угай, которая забрала свою ученицу-любимицу с собой в КГУ им. Коркыта-ата.Примечательно, но именно в 1993 году в вузе впервые было открыто отделение хореографии, которое возглавила наставница Гульбану. Татьяна Владмировна добилась для своей ученицы не только вакансии преподавателя, но и местечка хореографа-танцовщицы в институтском ансамбле.Здесь же Гульбану встретила и своего будущего мужа, с которым обзавелись тремя детьми. Супруг очарован ею до сих пор, не просто терпит ее невероятно насыщенный ритм жизни вне дома с работой до полуночи и командировками по всему свету. Он восхищается ее талантом, искренне любит и поддерживает во всем.…Руководство КГУ было впечатлено работой нового отделения, уже через год на его базе была открыта кафедра хореографии. Не остались незамеченными и успехи фольклорно-этнографического ансамбля, который «увели» из-под крыла вуза в областную филармонию, а потом передали в один из колледжей.Пришлось набирать труппу из преподавателей и новичков-студентов, создавать костюмы. Так и возник новый танцевальный коллектив «Дидар» – детище Т. Угай и Г. Мурзабаевой, который под их руководством добился потрясающих успехов – побед и призовых мест на региональных, престижных республиканских и международных конкурсах. А в 2012 году ансамбль добавил себе и звание «народного».В полной мере реализовала Гульбану Илюбаевна и собственный проект. В 2001 году ей предложили попробовать силы в качестве балетмейстера, возглавив ансамбль «Томирис» областной филармонии, в котором числились всего четыре танцовщицы-хореографа, все – ее выпускницы. Постановка первой пары танцев закрепила за Г. Мурзабаевой эту должность.В первый же год под ее руководством ансамбль стал лау­реатом танцевального конкурса «Сыр сұлуы» в рамках областного фестиваля «Сырдария-Жырдария», а 2002-м – и международного фестиваля молодежного творчества «Шабыт» в Астане. Добивались признания и номинаций и танцовщицы, а в 2004 году сама Гульбану Илюбаевна была впервые признана «Лучшим балетмейстером года» и награждена стипендией акима области. А вскоре коллектив стал и дип­ломантом одного из самых популярных республиканских конкурсов народного танца, посвященных первой казахстанской танцовщице Шаре Жиенкуловой, проходившем в Уральске. Перечень побед ансамбля «Томирис» и регалий его руководителя очень внушительный, причем не только в Казахстане, но и за пределами страны он обрел широкую известность. Коллектив неоднократно выступал в городах России и Украины, Турции, Южной Кореи, дважды в США, Вашингтоне и Нью-Йорке, в других странах, открывших для себя благодаря кызылординкам удивительный и самобытный мир казахских национальных танцев. И уж конечно же, любят и ценят «Томирис» в родном регионе, в котором блистательные танцовщицы стали символом праздника.Гульбану Илюбаевне удалось создать по-настоящему профессиональный коллектив, в котором сегодня уже 24 хореографа-танцовщицы, балетмейстер, два репетитора по классическому танцу, свои музыканты. В репертуаре ансамбля уже до полусотни произведений, причем в большей части постановки по мотивам казахских народных мелодий и композиций различных авторов, танцы народов мира, в том числе местных диас­пор, и современные. При этом коллектив регулярно пе­реосмысливает, дополняет, находя новые, более выразительные линии в своих постановках. Например, длительность самого знаменитого танца – истории о гордой сакской царице Томирис «Сак арулары», произведшего фурор в 2007 году на конкурсе в Шымкенте, – в последней версии увеличилась с 3 минут до 10. Новый взгляд преобразил и постановки «Нур шашу», «Курбылар», «Журек лупили», «Салтанат», «Шаман». Есть у ансамбля и другие поводы для радости и большие творческие планы на будущее. Но все же Г. Мурзабаева своей главной миссией считает педагогичес­кую работу.– Танец – это душа народа. Когда я только пришла в КГУ, казахский танец впервые стал самостоятельным предметом, отделенным от цикла «Народный сценический танец». Теперь в программе обучения есть теория и методика преподавания казахского танца, отдельно изучаются композиция казахского танца, наследие казахской хореографии. Проводится множество танцевальных конкурсов, в которых первая постановка – наследие казахского танца. За годы независимости страны в плане духовного возрождения мы вышли на совершенно новый уровень, приумножили знания. И эта работа должна активно продолжаться, – заключила Гульбану Илюбаевна.