«Танец – это душа народа»

Она – яркий представитель танцевального искусства, его чарующей магии, увлекающей в тайны веков. С юных лет открыла для себя этот увлекательный мир красоты и грации. Узнавая эту удивительную женщину, трудно не поверить в существование высших сил, которые ведут ее по жизни, помогают выдерживать невероятный темп и нагрузки. Вознаграждают за терпение и труд.
Гульбану Илюбаевна – заведующая кафедрой «Хореография» и академический доцент Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата, автор учебно-методического издания «Казахский сценический танец», бессменный руководитель и главный балетмейстер танцевального ансамбля «Томирис», добившегося большого признания за 16 лет деятельности. Она трудится по 12–14 часов в сутки и счастлива, что востребована и у нее есть возможность радовать своим творчеством ценителей искусства и обучать молодое поколение, прививая ему чувство прекрасного.
…Г. Мурзабаева родилась в музыкальной семье. Папа играл на баяне, мама пела. Потрясающе артистичной была бабушка по маминой линии, имевшая звучный, проникновенный голос. Однажды в молодости она даже чуть не стала певицей. После первого же и единственного прослушивания в филармонии ее без какого-либо профессионального образования приняли на работу. Только деду Гульбану тогда такая перспектива не понравилась, и на первое свое выступление она просто не пошла. Зато семейные торжества, которые в их доме всегда были многолюдны, превращались в концерты. Всех покоряло пение бабушки, а затем и крошка Гульбану умиляла своими танцами. Особенно после того, как года в четыре она впервые увидела балет по телевизору и начала сама составлять танцы… Она до сих пор помнит свои ощущения восторга, предопределившего судьбу.
Танцевала Гульбану в детском саду и в школе. А в пятом классе в поисках юных дарований в ее учебное заведение на один из праздников заглянула известный кызылординский педагог-хореограф Татьяна Владимировна Угай, набиравшая воспитанников в танцевальный кружок во Дворце мелиораторов. Грациозное выступление Г. Мурзабаевой ее очень впечатлило. Уговаривать девочку не было нужды, она горела желанием учиться и была счастлива.
Талантливая ученица быстро стала любимицей наставницы, которая включала ее во все танцевальные постановки. Гульбану выступала буквально на всех городских мероприятиях, куда приглашали детский коллектив: в школах и домах культуры, на центральной площади и в парках. Но за полгода до окончания школы родители настояли на уходе дочери из кружка, чтобы она готовилась к выпускным экзаменам.
У них были большие планы на ее будущее. Мечтали, что она пойдет по их стопам – поступит в престижный Институт народного хозяйства в Алматы, станет экономистом. Но в тот год там ожидался просто дикий конкурс. А узнав, что никаких шансов нет, требовали подать документы в сельскохозяйственный институт, в котором готовили аналогичных специалистов и можно было через год перевестись в Нархоз. Но на семейном совете Гульбану впервые проявила характер – отказалась категорически. В итоге договорились, что она поступит в местный пединститут, ныне Кызылординский государственный университет им. Коркыта-ата. Гульбану выбрала профессию учителя русского языка в казахских школах – утешением была работа с детьми.
Однако, уже подав документы в вуз, она вдруг узнала, что в Кызылорде впервые объявлен набор в Жезказганское культурно-просветительное училище, в котором готовили культпросветработников со специализацией «хореография». Г. Мурзабаева не упустила своего шанса. Успешно сдала экзамены, несмотря на то, что выпускнице казахскоязычной школы их пришлось сдавать на русском. Увидев сияющую от радости дочь, родителям пришлось смириться с ее выбором в надежде, что со временем эта блажь сама выветрится из головы дочери.
Только учеба в училище еще больше укрепила девушку в ее устремлениях. Студентку вдохновляли педагоги, которых словно специально доставили ей из Москвы, Ленинграда, Алтайского края. Молодые интеллектуалы-преподаватели сделали историю музыки, театра, костюма ее любимыми предметами. Она снова танцевала, ставила танцевальные номера, побеждала в конкурсах. Училище Гульбану окончила с красным дипломом и уверенностью в том, что продолжит обучение.
Вернулась в Кызылорду, где ее уже ждала свободная вакансия заведующей детским сектором железнодорожного клуба. А через пять месяцев она была уже студенткой Шымкентского института культуры им. Аль-Фараби, обучение в котором стало еще одним ярким подарком в ее жизни. Она опять окунулась в родную стихию теории и практики танца, а на третьем курсе по настоянию педагогов сама начала преподавать хореографию в местном училище.
Удивительно, но в 1993 году, когда Приаралье уже начал одолевать экономический кризис, а проблему безработицы стали называть не иначе как монстром, выпускница вуза оказалась буквально нарасхват. Обратившемуся в управление культуры молодому специалисту дали направление в педагогический колледж и железнодорожный клуб. А пока выбирала, случайно встретила Т. Угай, которая забрала свою ученицу-любимицу с собой в КГУ им. Коркыта-ата.
Примечательно, но именно в 1993 году в вузе впервые было открыто отделение хореографии, которое возглавила наставница Гульбану. Татьяна Владмировна добилась для своей ученицы не только вакансии преподавателя, но и местечка хореографа-танцовщицы в институтском ансамбле.
Здесь же Гульбану встретила и своего будущего мужа, с которым обзавелись тремя детьми. Супруг очарован ею до сих пор, не просто терпит ее невероятно насыщенный ритм жизни вне дома с работой до полуночи и командировками по всему свету. Он восхищается ее талантом, искренне любит и поддерживает во всем.
…Руководство КГУ было впечатлено работой нового отделения, уже через год на его базе была открыта кафедра хореографии. Не остались незамеченными и успехи фольклорно-этнографического ансамбля, который «увели» из-под крыла вуза в областную филармонию, а потом передали в один из колледжей.
Пришлось набирать труппу из преподавателей и новичков-студентов, создавать костюмы. Так и возник новый танцевальный коллектив «Дидар» – детище Т. Угай и Г. Мурзабаевой, который под их руководством добился потрясающих успехов – побед и призовых мест на региональных, престижных республиканских и международных конкурсах. А в 2012 году ансамбль добавил себе и звание «народного».
В полной мере реализовала Гульбану Илюбаевна и собственный проект. В 2001 году ей предложили попробовать силы в качестве балетмейстера, возглавив ансамбль «Томирис» областной филармонии, в котором числились всего четыре танцовщицы-хореографа, все – ее выпускницы. Постановка первой пары танцев закрепила за Г. Мурзабаевой эту должность.
В первый же год под ее руководством ансамбль стал лауреатом танцевального конкурса «Сыр сұлуы» в рамках областного фестиваля «Сырдария-Жырдария», а 2002-м – и международного фестиваля молодежного творчества «Шабыт» в Астане. Добивались признания и номинаций и танцовщицы, а в 2004 году сама Гульбану Илюбаевна была впервые признана «Лучшим балетмейстером года» и награждена стипендией акима области. А вскоре коллектив стал и дипломантом одного из самых популярных республиканских конкурсов народного танца, посвященных первой казахстанской танцовщице Шаре Жиенкуловой, проходившем в Уральске. Перечень побед ансамбля «Томирис» и регалий его руководителя очень внушительный, причем не только в Казахстане, но и за пределами страны он обрел широкую известность. Коллектив неоднократно выступал в городах России и Украины, Турции, Южной Кореи, дважды в США, Вашингтоне и Нью-Йорке, в других странах, открывших для себя благодаря кызылординкам удивительный и самобытный мир казахских национальных танцев. И уж конечно же, любят и ценят «Томирис» в родном регионе, в котором блистательные танцовщицы стали символом праздника.
Гульбану Илюбаевне удалось создать по-настоящему профессиональный коллектив, в котором сегодня уже 24 хореографа-танцовщицы, балетмейстер, два репетитора по классическому танцу, свои музыканты. В репертуаре ансамбля уже до полусотни произведений, причем в большей части постановки по мотивам казахских народных мелодий и композиций различных авторов, танцы народов мира, в том числе местных диаспор, и современные. При этом коллектив регулярно переосмысливает, дополняет, находя новые, более выразительные линии в своих постановках. Например, длительность самого знаменитого танца – истории о гордой сакской царице Томирис «Сак арулары», произведшего фурор в 2007 году на конкурсе в Шымкенте, – в последней версии увеличилась с 3 минут до 10. Новый взгляд преобразил и постановки «Нур шашу», «Курбылар», «Журек лупили», «Салтанат», «Шаман». Есть у ансамбля и другие поводы для радости и большие творческие планы на будущее. Но все же Г. Мурзабаева своей главной миссией считает педагогическую работу.
– Танец – это душа народа. Когда я только пришла в КГУ, казахский танец впервые стал самостоятельным предметом, отделенным от цикла «Народный сценический танец». Теперь в программе обучения есть теория и методика преподавания казахского танца, отдельно изучаются композиция казахского танца, наследие казахской хореографии. Проводится множество танцевальных конкурсов, в которых первая постановка – наследие казахского танца. За годы независимости страны в плане духовного возрождения мы вышли на совершенно новый уровень, приумножили знания. И эта работа должна активно продолжаться, – заключила Гульбану Илюбаевна.