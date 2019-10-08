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​Тариф будет снижен
Женис Байтурин, Актобе

В 2015 году, по словам представителя профильного ведомства Жасулана Даулембаева, уполномоченным органом были утверждены инвестиционные программы АО «Трансэнерго», предусматривающие расширение котельной в районе «Батыс-2» и реконструкцию тепловых сетей на сумму более 600 млн тенге.

Данная сумма была заложена в сумму тарифа. Между тем установлено, что проект по расширению котельной не был выполнен. В связи с этим по представлению прокуратуры соответствующие средства исключены из суммы предельного тарифа.

В результате в январе 2020 года за прошлые отопительные сезоны (начиная с 2016 года) каждый из 87 тыс. абонентов АО «Транс­энерго» должен получить перерасчет на сумму в размере от 1,5 до 5 тыс. тенге в зависимости от площади квартиры и объема потребления при наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Также с 1 января 2020 года тариф для населения на отопление будет снижен на 4,7% и составит 2 759,57 тенге/Гкал. Кроме того, ожидается снижение тарифа на горячую воду, плата за кубометр которой в отопительный сезон составит 222,5 тенге и 178,02 тенге – в летнее время, что ниже дейст­вующего тарифа на 4,3 тенге.

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