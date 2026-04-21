Бронзовый танец с лентой Спорт 21 апреля 2026 г. 1:20 12 Абзал Камбар Наша гимнастка Акмарал Ерекешева успешно завершила выступление на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Спортсменка завоевала бронзовую медаль в финале упражнений с лентой, пропустив вперед лишь признанных мировых лидеров: золото досталось Дарье Варфоломеевой из Германии, а серебро – итальянке Софии Раффаэли. Также Акмарал Ерекешева пробилась в финал упражнений с обручем, где заняла почетное шестое место. В самой престижной и сложной дисциплине – индивидуальном многоборье – наша гимнастка сумела войти в десятку сильнейших атлеток мира. #Кубок мира #Баку #Акмарал Ерекешева