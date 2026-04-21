Ученые усовершенствовали промышленные фильтры

Таза Казахстан
4
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Отечественные ученые все активнее сотрудничают с бизнесом и внедряют в производство свои разработки. Так, в Караганде в рамках концепции «Таза Қазақстан» реализуется проект по созданию промышленных пыле­улавливающих установок с учетом инновационной технологии газо­очистки. Ее разработали сотрудники Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

фото автора

В частности, за научно-техническое направление работы отвечали профессор Марат Имангазин, ассоциированный профессор Багдагуль Уахитова и директор департамента коммерциализации и стартапов Нурбек Дуймуханов. Их работа соответствует требованиям экологической безопасности и принципам зеленых технологий.

На внедрение научного проекта был выделен государственный грант в 350 млн тенге. Еще 123 млн тенге вложил бизнес-партнер, который сейчас производит усовершенствованные рукавные фильтры для металлургической, энергетической и пищевой отраслей.

– Мы давно занимаемся проблемами загрязнения воздуха промышленными отходами, ведь они актуальны для многих регионов Казахстана, – отмечает заведующая кафедрой металлургии и горного дела Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова Багдагуль Уахитова. – Во время сотрудничества с компанией «КазЭнергоМашЭкология» мы узнали, что есть такая проблема: быстро изнашиваются фильтровальные элементы в очистных агрегатах. Мы изучили все процессы, провели экологический анализ и разработали технологию, которая позволила увеличить срок службы оборудования и уменьшить расход сжатого воздуха.

Ученые добавляют, что внедрение их технологии привело к снижению себестоимости очистного оборудования, однако ее суть не раскрывают. Говорят, что это коммерческая тайна.

– Представители университета предложили нам такое решение: если снизить давление при подаче сжатого воздуха, то это уменьшит нагрузку на фильтровальный элемент, – рассказывает директор компании «КазЭнергоМашЭкология» Юрий Мягков. – Это была хорошая идея, и мы начали ее совместно изучать. Провели несколько экспериментов и получили положительный результат. Теперь мы применяем эту технологию и находимся в процессе получения патента.

Усовершенствованные рукавные фильтры made in Karaganda применяются на заводах в городах Актобе, Аксу и Экибастузе. Сейчас на производственной площадке изготавливают агрегат для дробильно-сортировочного комплекса, который будет заниматься переработкой отходов горнодобывающих предприя­тий группы ERG.

Применение технологии уже дает хороший эффект. К примеру, количество пыли и других вредных компонентов в выбросах от Актюбинского завода ферросплавов сократилось почти в 40 раз – с 400 до 10 мг на кубометр. Что касается Карагандинского региона, то здешние предприятия-загрязнители окружающей среды пока не проявили интерес к пылеулавливающим установкам отечественной технологии газоочистки, переговоры с ними только ведутся.

