К проактивному реагированию на киберугрозы

В ходе заседания отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений сократилось на 15,1% (с 6 216 до 5 275). Положительная динамика стала результатом скоординированной работы госорганов и реализации поручений Главы государства по переходу от реактивного к проактивному реагированию на преступные угрозы.

В частности, усилена безопас­ность в сфере кредитования: введен «период охлаждения», обязательное личное присутствие при оформлении первого займа и другие защитные механизмы. Существенные изменения реа­лизованы и в сфере связи: запрещены SIM-боксы, внедрена биометрическая регис­трация абонентов, операторы обязаны применять антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки.

Введена уголовная ответственность за дропперство. С момента вступления в силу этой статьи зарегистрировано 446 дел. Через Антифрод-центр при Нацбанке заблокировано 2,8 млрд тенге.

Отдельное внимание уделено борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов, включая пресечение схем хищения криптовалют, а также противодействию массовым мошенническим звонкам, в том числе с использованием виртуальных каналов связи. В структуре Комитета по правовой статистике и специальным учетам создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности.

Значительная часть мошеннических звонков осуществляется через мессенджеры, прежде всего WhatsApp, что свидетельствует о смещении активности преступников за пределы традиционной телеком-инфраструктуры. Выявлены 18 новых киберугроз, включая использование преступниками за рубежом SMS-бластеров (устройст­ва для массовой рассылки сообщений в обход операторов связи); фишинговые рассылки и дипфейк-технологии; схемы с использованием подменных номеров и незарегистрированных SIM-карт.

В начале апреля впервые в стране изобличен случай применения использования ­SMS-бластера, что подтверждает способность правоохранительных органов оперативно выявлять и пресекать новые формы киберпреступности. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, участники заседания отметили эффективность межведомственного взаимодействия, а также системную работу по обучению и повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.

Берик Асылов подчеркнул необходимость расширения разъяснительной работы среди населения о новых способах и уловках киберзлоумышленников. Также необходимо усиление ответственности финансовых организаций, операторов связи, онлайн-платформ за непринятие либо несвоевременное принятие надлежащих цифровых и организационных мер по опережению киберпосягательств на права и законные интересы их клиентов и пользователей.