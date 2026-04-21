Предусмотрены технологии чистого угля

По информации пресс-службы акима области Абай, в рамках проекта строительства новой ТЭЦ в октябре 2025 года был подписан контракт между Министерством энергетики РК и дочерней организацией АО «Сам­рук-Энерго» – ТОО «Семей Энерго». Разработано предварительное технико-экономическое обоснование. В январе текущего года заключен EPC-контракт на подготовку проектно-сметной документации и выполнение строи­тельных работ.

Согласно проекту, установленная электрическая мощность ТЭЦ-3 составит 405 МВт, а тепловая – 1 000 Гкал⁄час. В качестве основного топлива здесь будет использоваться уголь с месторождения Каражыра. В состав станции войдут четыре паровых котла и три турбогенератора мощностью по 135 МВт. Общая площадь объекта составит около 190 га.

Строительные работы уже начались. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2029 года. Проектом предусмот­рено применение технологий чистого угля и современных сис­тем газоочистки, что позволит значительно сократить выбросы вредных веществ.

В настоящее время на левом берегу Семея функционируют два источника теплоснабжения, а на правом – 18.