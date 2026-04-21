Предусмотрены технологии чистого угля Энергетика 21 апреля 2026 г. 5:20 20 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В поселке Степном на левобережье Семея появится третья теплоэлектроцентраль. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По информации пресс-службы акима области Абай, в рамках проекта строительства новой ТЭЦ в октябре 2025 года был подписан контракт между Министерством энергетики РК и дочерней организацией АО «Самрук-Энерго» – ТОО «Семей Энерго». Разработано предварительное технико-экономическое обоснование. В январе текущего года заключен EPC-контракт на подготовку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ. Согласно проекту, установленная электрическая мощность ТЭЦ-3 составит 405 МВт, а тепловая – 1 000 Гкал⁄час. В качестве основного топлива здесь будет использоваться уголь с месторождения Каражыра. В состав станции войдут четыре паровых котла и три турбогенератора мощностью по 135 МВт. Общая площадь объекта составит около 190 га. Строительные работы уже начались. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2029 года. Проектом предусмотрено применение технологий чистого угля и современных систем газоочистки, что позволит значительно сократить выбросы вредных веществ. В настоящее время на левом берегу Семея функционируют два источника теплоснабжения, а на правом – 18.