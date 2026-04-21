Меняется система аттестации педагогов

Сокращение избыточных процедур позволит предоставить педагогу профессиональную свободу и создать условия для полного раскрытия его творческого и методического потенциала.

В этой связи для учителей отменено обязательное тестирование по оценке предметных знаний.

– При этом тестирование сохраняется для выпускников, впервые приходящих в педагогическую профессию, педагогов, возобновляющих свою деятельность, а также для руководителей организаций образования, их заместителей и методистов. Деятельность педагога будет оцениваться не по результатам тестирования, а по его повседневной работе и реальному вкладу в качество образования. Сохранение тестирования для молодых специалистов является инструментом определения уровня их академической подготовки, а для управленческого состава – механизмом оценки нормативно-правовых знаний, необходимых для принятия управленческих решений, – пояснила вице-министр.

В то же время усилены требования к поступлению на педагогические специальности. Теперь пороговый балл повышен до 75. Отбор в профильные вузы станет более комплексным: зависимость от Единого национального тес­тирования постепенно сменится гибридным форматом. Это ­позволит оценивать кандидатов в педагоги не только по тестам, но и через специальные экзамены. Таким образом, уже на этапе поступления в высшие учебные заведения осуществляется отбор наиболее способных и мотивированных абитуриентов.

Важным шагом стало исключение из портфолио таких требований, как написание эссе, публикация научных статей и разработка авторских программ и учебно-методических материалов. Как отметила Шынар Акпарова, практика показала, что эти материалы часто не используются в учебном процессе и не оказывают прямого влияния на качество образования, но требуют колоссальных временных затрат.

Следующим из важных механизмов обновления системы ­аттестации станет полная цифровизация процесса. Аттестация по всем квалификационным категориям будет осуществляться через платформу «Ұстаз», интегрированную с информационными системами. В ней автоматически формируются основные сведения о педагоге, систематизируются данные о стаже работы, квалификации, профессиональных достижениях, сертификатах и иных материалах, необходимых для портфолио. Это позволит сократить документооборот, обеспечить открытость и доступность процедур аттестации. Главный приоритет – переориентировать усилия педагога с заполнения бумаг на достижение высоких образовательных результатов.

В завершение вице-министр разъяснила порядок выплат и переходные условия. В соответствии с действующим законодательством педагогам, успешно прошедшим тестирование, набравшим пороговый балл и сформировавшим портфолио, доплата по заявленной квали­фикационной категории выплачивается с 1 сентября. Тем, кто не набрал нужный балл при первом тестировании, но ­имеющим портфолио, предос­тавят возможность пересдачи в июле.