Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тариф для жителей многоэтажных домов вырос на 56% и составил 595 тенге с человека в месяц. Цена для потребителей из частного сектора, где нет центрального отопления, увеличилась на 86% и достигла 764 тенге с человека в месяц. Обновленные тарифы утвердили депутаты городского маслихата после того, как провели несколько встреч с услугодателями.

Прежний тариф на вывоз ТБО действовал в течение четырех лет. За это время взлетели цены на солярку, которой заправляют мусоровозы, подорожали запчасти, выросли тарифы на электроэнергию и воду. Кроме того, возникла необходимость обновлять спецтехнику и поднимать оклады работникам. Из-за низких зарплат в мусоровывозящих компаниях существует серьезный дефицит кадров.

В июне Караганда вышла в лидеры среди областных центров по уровню цен на вывоз ТБО. Выше они только в Астане и Алматы, где тарифы для жителей многоэтажек составляют 673 и 718 тенге с человека соответственно.