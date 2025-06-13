Функции тарифного регулятора переданы Минводы

Водное хозяйство
84
Дана Аменова
корреспондент

Для этих целей создан Департамент тарифной политики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства функции тарифного регулятора по поливной воде переданы от Миннацэкономики  - Минводы, сообщает Kazpravda.kz

Ведомство будет осуществлять государственный контроль в области подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений (регулируемые услуги).

Для этих целей создан Департамент тарифной политики.

На сегодня министерство разработало и утвердило правила формирования тарифов, правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, типовые договоры предоставления регулируемых услуг, типовые формы технических условий подключения к инженерным сетям, типовой регламент оказания услуг с четким порядком действий сотрудников, перечень регулируемых услуг, критерии оценки риска, правила пользования поливной водой.

«Все эти нормативные правовые акты зарегистрированы в органах юстиции и вступили в законную силу. Таким образом, министерством начата полноценная работа в качестве тарифного регулятора по поливной воде. В рамках полученных ведомством функций будут осуществляться государственное регулирование субъектов естественных монополии, контроль их деятельности и оказание им государственных услуг. Например, рассмотрение и утверждение тарифов, проведение плановых и внеплановых проверок, включение в Государственный регистр и исключение из него», – сообщил директор Департамента тарифной политики Каинбердиев Дархан.

В данное время в Государственный регистр уже включены 32 субъекта естественных монополий. Из них 29 – по подаче воды по каналам, 3 – по регулированию поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений.

#вода #тариф #регулирование #полив #Минводы

Популярное

Все
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
В страну завезли еще одну партию керкуланов
Будущее – в руках молодежи
Миссия на космическую станцию
На одной волне
Когда язык – это сказка
Поселок Актау готовится к 75-летию
Практика и погружение в профессиональную среду
Рост объема инвестиций в промышленность: как реализуются поручения Президента РК
Вот куда слетаются аисты!
И хомяки целы, и дачники сыты
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
Июнь открывает лето
Хотел быть хирургом и стал им
«Ювелиры» своего дела
Без предварительных договоров
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Во имя идеалов добра и милосердия
Восточный путь Турсуна Султанова
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

Зарплата работников водной отрасли вырастет до 50%
Вопросы обеспечения сельхозугодий поливной водой рассмотрел…
Первые очистные установки в сельской местности намерены стр…
Систему учета воды автоматизировали на магистральном канале…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]