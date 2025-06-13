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По поручению Главы государства функции тарифного регулятора по поливной воде переданы от Миннацэкономики - Минводы, сообщает Kazpravda.kz

Ведомство будет осуществлять государственный контроль в области подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений (регулируемые услуги).

Для этих целей создан Департамент тарифной политики.

На сегодня министерство разработало и утвердило правила формирования тарифов, правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, типовые договоры предоставления регулируемых услуг, типовые формы технических условий подключения к инженерным сетям, типовой регламент оказания услуг с четким порядком действий сотрудников, перечень регулируемых услуг, критерии оценки риска, правила пользования поливной водой.

«Все эти нормативные правовые акты зарегистрированы в органах юстиции и вступили в законную силу. Таким образом, министерством начата полноценная работа в качестве тарифного регулятора по поливной воде. В рамках полученных ведомством функций будут осуществляться государственное регулирование субъектов естественных монополии, контроль их деятельности и оказание им государственных услуг. Например, рассмотрение и утверждение тарифов, проведение плановых и внеплановых проверок, включение в Государственный регистр и исключение из него», – сообщил директор Департамента тарифной политики Каинбердиев Дархан.

В данное время в Государственный регистр уже включены 32 субъекта естественных монополий. Из них 29 – по подаче воды по каналам, 3 – по регулированию поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений.