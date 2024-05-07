«Таза Қазақстан»: 230 тыс. субъектов МСБ получат чек-листы в Астане

Задача таких «шпаргалок» — формировать и развивать культуру ответственности за город и окружающую среду, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане акиматом для столичных предпринимателей были разработаны чек-листы с рекомендациями по поддержанию чистоты и порядка в течение всего года. В рамках масштбаной акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» в столице раздали чек-листы предпринимателям и провели разъяснительную работу, передает официальный сайт столичного акимата.

Рекомендации меняются с учетом особенностей сезонов. Поэтому они поделены на четыре формата: весна, лето, осень и зима.

В столице действуют более 230 тысяч субъектов МСБ, а это 75% экономически активного населения. В ходе проведения акции планируется охватить все субъекты МСБ, проводится разъяснительная работа и раздача чек-листов.

Отметим, что задача данных «подсказок» — формировать и развивать культуру ответственности за город и окружающую среду.

Таким образом, чек-листы: «Весна» - призывает владельцев бизнеса своевременно очищать крыши от снега и произвести кронирование и посадку зеленых насаждений;

«Лето» — ухаживать за деревьями и зелеными насаждениями, обеспечить работу системы полива, а также на постоянной основе вести санитарную очистку;

«Осень» — установить антискользящее покрытие на входной группе и подготовиться к отопительному сезону;

«Зима» — обрабатывать входные группы противогололедной смесью и заботиться о безопасности жителей.

В Астане проходит масштабная экологическая акция ««Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Текущая неделя носит название "Мөлдір бұлақ", в ходе которой будут очищены от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.