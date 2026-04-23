Пример для взрослых и детей

– В области проводится масштабная работа по озеленению и очистке территорий от мусора. Мероприятия проходят регулярно как в областном центре, так и в сельских населенных пунктах. С начала года в регионе по молодежной линии проведено около 200 различных экологических акций, фестивалей, субботников. Активное участие в них принимают волонтеры, которые всегда готовы оказать помощь. Сегодня инициативу Главы государства поддержало около 500 добровольцев, – сказал начальник отдела областного Молодежного ресурсного центра Алихан Нарегиев.

Всего же в этот день в региональной акции приняли участие 12,2 тыс. жителей области. Ими высажено порядка 6,5 тыс. молодых деревьев, в том числе около 500 – в парке «Денсаулық».

Член городского совета ветеранов Бахытжан Дуйсенбаев счи­тает необходимым проводить такие мероприятия, ведь это не только вклад в будущее, но и часть воспитательного процесса подрастающего поколения. Бережное отношение к окружающей среде должно прививаться с раннего возраста, поэтому важно, чтобы молодежь это ощутила на себе через труд.

В свою очередь волонтер Балжан Бейсенбек отмечает, что в посадке деревьев и очистке территорий могут принимать участие не только молодежные активисты и ветераны. Девушка призывает всех местных жителей соблюдать чистоту, убираться рядом со свои­ми домами и подавать пример детям.

Руководство области выразило благодарность всем, кто внес свой вклад в благородное дело по благоустройству и озеленению нашего общего дома. Отдельного внимания по праву заслужила молодежь.

– Очень рада, что с каждым годом наш край становится все лучше. Повсеместно проходят субботники. Сегодня впервые вышла с детьми на прогулку в парк «Денсаулық» и стала свидетельницей посадки саженцев. Хорошо, что проводятся такие акции и поддерживается статус Тараза как самого зеленого города в стране, – поделилась местная жительница Аяжан Бекмурат. – Мы с семьей переехали в этот район недавно. Приятно, что территория парка отдыха облагораживается. Это показательный пример, который подает активная молодежь города нашим маленьким детям.