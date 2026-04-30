В Алматы создадут собственный питомник для озеленения города

Экология

В Алматы под руководством акима города Дархана Сатыбалды состоялось совещание по вопросам создания собственного питомника и развития системы озеленения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе обсуждения отмечено, что при текущих темпах благоустройства и строительства потребность города в посадочном материале ежегодно превышает 1,4 млн единиц, включая деревья, кустарники и компенсационные посадки. При этом Алматы не располагает собственным специализированным питомником, что формирует зависимость от внешних поставщиков и влияет на стоимость и приживаемость растений.

В рамках проекта рассматривается создание питомника на нескольких участках в южной части города. Параллельно прорабатывается возможность расширения территории, что позволит обеспечить Алматы собственным адаптированным посадочным материалом и снизить зависимость от импорта.

Также рассмотрены вопросы внедрения современных технологий выращивания, в том числе создания высокотехнологичной лаборатории микроклонального размножения растений мощностью до 1 млн саженцев в год. Это позволит обеспечить город качественным и адаптированным посадочным материалом, а также снизить затраты на закупку.

В ходе совещания отмечена заинтересованность иностранных инвесторов в реализации проекта. Ведется проработка механизмов сотрудничества и привлечения инвестиций.

