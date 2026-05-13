Премьер раскритиковал темпы обустройства инфраструктуры в нацпарках

Он поручил утвердить единый дизайн-код, соответствующие графики выполнения работ и доложить на следующем заседании в июне

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан». Рассмотрены ход реализации соответствующей Концепции в регионах, меры по поддержке волонтерского движения, а также развитие экологического туризма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Президентская инициатива «Таза Қазақстан» является одним из основополагающих принципов новой Конституции. Это подчеркивает приоритетность задач по охране окружающей среды, формированию экологической культуры населения и бережному отношение к природе. В утвержденной Концепции «Таза Қазақстан» важная роль отводится местным исполнительным органам как основному звену реализации экологической политики», — отметил Олжас Бектенов.

Он поручил всем акиматам принять меры по повышению эффективности реализации инициативы Президента и улучшить показатели по каждому направлению.

На заседании рассмотрели также вопросы поддержки волонтерского движения.

«По инициативе Главы государства на Генеральной Ассамблее ООН 2026 год провозглашен Международным годом волонтеров. В новой Конституции за государством закреплена обязанность поддерживать добровольцев, признавая волонтерское движение важной составляющей гражданского общества. На сегодня волонтерское движение является ключевой силой инициативы «Таза Қазақстан», объединяя тысячи неравнодушных граждан в решении экологических вопросов и сохранении природных богатств. Это свидетельствует о высоком потенциале и эффективности волонтерского движения, которое требует всесторонней государственной поддержки», — подчеркнул Бектенов.

Министерству культуры и информации поручено совместно с министерствами науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения сформировать меры комплексной государственной поддержки волонтерского движения, в том числе на законодательном уровне.

Внимание было уделено и мерам по развитию экологического туризма. Особо отмечено, что в рамках программы «Чистый туризм» в парках размещаются информационные баннеры, контейнеры для раздельного сбора мусора, эколавки из переработанного пластика, посетители обеспечиваются биоразлагаемыми пакетами.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости системного развития экотуризма, включающего обеспечение экологической безопасности и модернизацию инфраструктуры. Это одно из самых быстрорастущих направлений туристической индустрии: по оценкам аналитиков, мировой рынок экологического туризма может превысить $660 млрд к 2034 году.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено усилить меры по предотвращению загрязнения территорий и организовать эффективное управление отходами на особо охраняемых природных территориях. Также поставлена задача по развитию инфраструктуры, включая обустройство экологических троп, беседок и других объектов на территории природных заповедников, за счет доходов от туристической деятельности.

Руководитель правительства подверг критике медленные темпы обустройства необходимой инфраструктуры на территории национальных природных парков.

«Министр экологии докладывает об обустройстве национальных парков "Иле-Алатау", "Алтын-Эмель" и "Чарын", хотя эти работы проведены несколько лет назад. С того времени заметных результатов нет. Поручаю Нурлыбеку Машбековичу совместно с Министерством и акимами регионов провести консультации с крупным бизнесом по их вовлечению в обустройство природных парков. Необходимо утвердить единый дизайн-код и соответствующие графики выполнения работ. Доложите на следующем заседании Центра в июне», — поручил Олжас Бектенов.

 

