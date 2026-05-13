Премьер раскритиковал темпы обустройства инфраструктуры в нацпарках

Он поручил утвердить единый дизайн-код, соответствующие графики выполнения работ и доложить на следующем заседании в июне

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан». Рассмотрены ход реализации соответствующей Концепции в регионах, меры по поддержке волонтерского движения, а также развитие экологического туризма.

«Президентская инициатива «Таза Қазақстан» является одним из основополагающих принципов новой Конституции. Это подчеркивает приоритетность задач по охране окружающей среды, формированию экологической культуры населения и бережному отношение к природе. В утвержденной Концепции «Таза Қазақстан» важная роль отводится местным исполнительным органам как основному звену реализации экологической политики», — отметил Олжас Бектенов.

Он поручил всем акиматам принять меры по повышению эффективности реализации инициативы Президента и улучшить показатели по каждому направлению.

На заседании рассмотрели также вопросы поддержки волонтерского движения.

«По инициативе Главы государства на Генеральной Ассамблее ООН 2026 год провозглашен Международным годом волонтеров. В новой Конституции за государством закреплена обязанность поддерживать добровольцев, признавая волонтерское движение важной составляющей гражданского общества. На сегодня волонтерское движение является ключевой силой инициативы «Таза Қазақстан», объединяя тысячи неравнодушных граждан в решении экологических вопросов и сохранении природных богатств. Это свидетельствует о высоком потенциале и эффективности волонтерского движения, которое требует всесторонней государственной поддержки», — подчеркнул Бектенов.

Министерству культуры и информации поручено совместно с министерствами науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения сформировать меры комплексной государственной поддержки волонтерского движения, в том числе на законодательном уровне.

Внимание было уделено и мерам по развитию экологического туризма. Особо отмечено, что в рамках программы «Чистый туризм» в парках размещаются информационные баннеры, контейнеры для раздельного сбора мусора, эколавки из переработанного пластика, посетители обеспечиваются биоразлагаемыми пакетами.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости системного развития экотуризма, включающего обеспечение экологической безопасности и модернизацию инфраструктуры. Это одно из самых быстрорастущих направлений туристической индустрии: по оценкам аналитиков, мировой рынок экологического туризма может превысить $660 млрд к 2034 году.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено усилить меры по предотвращению загрязнения территорий и организовать эффективное управление отходами на особо охраняемых природных территориях. Также поставлена задача по развитию инфраструктуры, включая обустройство экологических троп, беседок и других объектов на территории природных заповедников, за счет доходов от туристической деятельности.

Руководитель правительства подверг критике медленные темпы обустройства необходимой инфраструктуры на территории национальных природных парков.