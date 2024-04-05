Телефонные мошенники всё чаще стали представляться сотрудниками КНБ

Мошенничество
14

При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений гражданам рекомендуют обращаться в полицию, передает Kazpravda.kz

Фото: legal-fortress.com

В Казахстане участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками комитета нацбезопасности.

«Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами. Информируем, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций», - говорится в сообщении.

При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, КНБ рекомендует обращаться в полицию.

#КНБ #телефонное мошенничество

Популярное

Все
Получит ли развитие в Казахстане диковинный recycle art?
Благодаря спецпроекту дети из аулов могут заниматься любимой игрой
Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников
Асу Алмабаев: Буду драться с любым, кого назначит UFC
У этого города есть свои герои
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Депрессией в cтране страдают сотни тысяч человек
Магический голос Смоктуновского наполнил особой душевностью фильмы об озере Маркаколь
Изначальный сценарий фильма «Александр Невский» – первая серьезная попытка вывести на экран взаимоотношения русского князя с Золотой Ордой
Зайди в юрту – прими правильное решение
Кристина Гуляс свободно говорит по-казахски с 12–13 лет, а помогли ей друзья и соседи
Какие инфраструктурные инициативы озвучил Токаев на заседании Национального курултая
Знает язык в совершенстве. Виктория Хан делится секретами успеха в спорте и работе
Двери вузов Южной Кореи открыты для выпускников наших школ
Потоки воды движутся на Кульсары
Латиница «оживает» на экране смартфона
Уголь можно не только сжигать!
Голубые береты преподали старшеклассникам необычный урок НВП
Фуры с гуманитаркой направляются в регионы
В 14-й раз к нам пришел фестиваль «Франкофонная весна»
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Полиция Туркестанской области направила в суд дело о мошенн…
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенников
75 млн тенге за мнимые работы выплатили подрядчику чиновник…
Главбуха и замдиректора школы осудили за хищение бюджетных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]