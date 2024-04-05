Телефонные мошенники всё чаще стали представляться сотрудниками КНБ

При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений гражданам рекомендуют обращаться в полицию, передает Kazpravda.kz

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В Казахстане участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками комитета нацбезопасности.

«Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами. Информируем, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций», - говорится в сообщении.

При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, КНБ рекомендует обращаться в полицию.