Тело известного блогера нашли в Уральске

На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка

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В Уральске нашли тело блогера и КВНщика Мурата Бирмагамбетова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Западно-Казахстанской области.

"В 10:40 часов возле дома номер 7 в микрорайоне Женис был обнаружен труп гражданина Б. 1984 года рождения, который покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона седьмого этажа. На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка", - говорится в сообщении ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.105 ч.1 УК РК (доведение до самоубийства).