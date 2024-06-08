Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области

Полицией, волонтерами и неравнодушными гражданами в течение четырех суток проводились розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего.

«В поисках ребенка участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы», - говорится в сообщении МВД.