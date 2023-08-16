Температура воздуха в Турции достигла почти 50 градусов

Общество, В мире
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Температура воздуха в Турции впервые в истории страны поднялась до 49,5 градуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

Власти Турции сообщили об установленном во вторник новом температурном рекорде в истории страны - термометры показали 49,5 градусов в провинции Эскишехир западнее Анкары. Об этом сообщил в соцсети X глава министерства Мехмет Озхасеки.

"Согласно данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир", - написал Мехмет Озхасеки.

Предыдущий рекорд - 49,1 градуса - был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.

Эксперт по метеорологии, профессор Орхан Шен ранее сообщил, что в Центральной Анатолии, Центральной Эгеиде и Юго-Восточной Анатолии жара сохранится до воскресенья. В регионе Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, температура в рамках нормы - порядка 28-30 градусов, но с влажностью не менее 80%.

#Турция #жара

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