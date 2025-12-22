Летом 2025 года казахстанки выиграли турнир ITF W15 в Астане.

Фото: НОК РК

Казахстанские теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюйсебай стали победительницами турнира серии ITF W15 в Анталье (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В финале наши спортсменки оказались сильнее дуэта Ани Амирагян (Армения)/Ада Кумру (Турция). Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 11:9.

Для Асылжан и Инкар - это уже второй совместный титул во взрослом женском туре под эгидой ITF. Летом 2025 года казахстанки выиграли турнир ITF W15 в Астане.