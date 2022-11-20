"Террористы хотели дестабилизировать обстановку на выборах" – наблюдатель ШОС

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель директора Исполкома РАТС ШОС Артур Голованов рассказал, что органы правопорядка Казахстана сорвали попытки террористов по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Голованов отметил, что он является представителем антитеррористической структуры в составе ШОС.

"Органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне: у нас есть информация о том, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения. Но все эти попытки были сорваны, а провокации успешно нейтрализованы. Виновные задержаны и будут привлечены к ответственности согласно законодательству Казахстана. Народ Казахстана имеет все возможности для того, чтобы выразить свою волю и выбрать свое светлое будущее сознательно и единым коллективным фронтом", – дополнил он.

Ранее сообщалось, что 17 ноября Комитет национальной безопасности Казахстана при содействии органов прокуратуры пресек деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября этого года. В результате специальной операции задержаны 7 человек.

Начато расследование по части 2 статьи "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан" и части 1 статьи "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса РК.