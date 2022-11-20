"Террористы хотели дестабилизировать обстановку на выборах" – наблюдатель ШОС

Голованов отметил, что органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне.
Заместитель директора Исполкома РАТС ШОС Артур Голованов рассказал, что органы правопорядка Казахстана сорвали попытки террористов по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Голованов отметил, что он является представителем антитеррористической структуры в составе ШОС.
"Органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне: у нас есть информация о том, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения. Но все эти попытки были сорваны, а провокации успешно нейтрализованы. Виновные задержаны и будут привлечены к ответственности согласно законодательству Казахстана. Народ Казахстана имеет все возможности для того, чтобы выразить свою волю и выбрать свое светлое будущее сознательно и единым коллективным фронтом", – дополнил он.
Ранее сообщалось, что 17 ноября Комитет национальной безопасности Казахстана при содействии органов прокуратуры пресек деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября этого года. В результате специальной операции задержаны 7 человек.
Начато расследование по части 2 статьи "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан" и части 1 статьи "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса РК.