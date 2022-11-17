КНБ задержал преступную группу, готовившую беспорядки в день выборов (видео)

17 ноября Комитет национальной безопасности Казахстана при содействии органов прокуратуры пресек деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября этого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В результате специальной операции задержаны 7 человек, уточнили в комитете.

Начато расследование по части 2 статьи "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан" и части 1 статьи "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса РК.

По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства.

"С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей.

Роль каждого участника группы была чётко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.

Члены группы изготовили оборудование – так называемые "бутылкометы", с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова" для их физического уничтожения", – раскрыли подробности в КНБ.

В ходе спецоперации также был вскрыт схрон с орудиями для преступлений – автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, 2 гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова" ("бутылкометы"), канистры с бензином, рации.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.