Тест на духовность планируют ввести для госслужащих Казахстана

Общество
140

Экзамен будет сдаваться онлайн, не выходя из дома.

Фото: Kazpravda.kz

В Агентстве РК по делам государственной службы планируют внедрить тест на определение духовных ценностей госслужащих. Об этом сообщил глава ведомства Дархан Жазыкбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в случае успешной апробации отбор на службу онлайн будет введен во всех государственных органах страны.

«Кроме того, мы вводим еще один тест. Это тест на определение духовной ценности человека, желающего поступить на государственную службу. Все это будет доступно онлайн. Гражданин будет сдавать экзамены, не выходя из дома. За каждый этап будут начисляться баллы. В итоге вакантную должность займет тот, кто больше всех наберет баллов», - пояснил Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах встречи с депутатами Сената Парламента РК.

Информагентство напомнило, что пилот проекта внедрен в пяти госорганах. Новый формат конкурсной процедуры позволяет кандидатам участвовать в конкурсе на всех этапах, в любое время и из любой точки мира, кроме собеседования, которое проходит в заранее определенное время.

Система E-kyzmet интегрирована со всеми основными информационными системами. Она позволяет кандидатам, поступающим на государственную службу, не тратить время на сбор документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его судимости или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение соответствия квалификационным требованиям - все это происходит автоматически.

#госслужба #вакансия #экзамен

Популярное

Все
Ответственность перед народом и историей
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Победитель на ринге, герой – на пожаре
Предельная ставка за подключение голубого топлива к домам сельчан и горожан снижена до 350 тыс. тенге
В Атырауской области злостные алиментщики задолжали своим детям более 651 млн тенге
Сборная Казахстана по кокпару стала победителем международного турнира в Узбекистане
Красный трактор, переживший много перипетий и ставший приметой Шымкента, вернулся из небытия
Многострадальный капремонт в Костанайской областной детской больнице прекращен
«Теперь я в Парламенте не одна»
Расслабляться нельзя
Экзамен на профпригодность
Продвижение в мировых рейтингах – показатель качества образования
Возвращение народного артиста
Кошанов предложил Токаеву кандидатуру на пост премьер-министра
12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне на Филиппинах
Двое жителей Алматы осуждены за организацию азартных игр в соцсетях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 марта
Полицейского начальника подозревают в покровительстве ОПГ "железнодорожников"
В Кокшетау осужден экс-полицейский, обещавший закрыть дело за 10 тыс. долларов
«Я выбрал сатиру»
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании "Газпром" Алексея Миллера
Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана
Труп ребенка нашли в квартире в Темиртау
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Президенту доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
Казахстанская спортсменка Мадина Нуршаева разрыдалась на ЧМ-2023 по боксу
1 апреля Казахстан  запускает систему прослеживаемости товаров
Токаев произвел перестановки в диппредставительствах Казахстана
Женщина хотела свести счеты с жизнью на мосту в Шымкенте
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан

Читайте также

Обновлена база бесплатного пробного тестирования для педаго…
Суд постановил принудительно привести Серика Кудебаева
Задержан кызылординец за выращивание конопли во дворе дома
Пирамиду Хеопса временно закроют для туристов в Египте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]