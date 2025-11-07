Токаев и Трамп поговорили по телефону с Нетаньяху в Овальном кабинете

Основной темой беседы стало намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что Президент США Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.

Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.

Решение Казахстана не затрагивает обязательства РК по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение Президента Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать данную инициативу.

– Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама, – заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.

#переговоры #Токаев #Трамп #Нетаньяху

