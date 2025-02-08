Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»

Глава государства убежден, что казахстанцы должны стать нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие, передает Kazpravda.kz

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Президент страны выступил на молодежном форуме «Жаңа адамдар».

Руководитель движения Асель Баденова рассказала Президенту о результатах деятельности организации

По ее словам, организация насчитывает около 15 тысяч молодых активистов и имеет кампусы в 19 городах страны. На сегодняшний день ими были организованы десятки гражданских инициатив и акций. Молодые люди ведут борьбу с вандализмом, незаконными свалками, продажей спиртных напитков несовершеннолетним, наркоторговлей и другими социальными болезнями, открыто и активно выражая свою гражданскую позицию.

Обращаясь к участникам форума, Глава государства выразил признательность молодежи, неравнодушной к судьбе своей Родины. Он отметил, что радуется успехам и поддерживает каждую инициативу юных соотечественников.

«Я всегда говорю о том, что молодежь Казахстана – креативная. Только что были высказаны замечательные идеи и добрые начинания. Слушая ваши выступления, вдыхая атмосферу форума, я испытываю невероятное по силе чувство гордости за нашу молодежь и уверенность за будущее Казахстана. Молодым – везде у нас дорога. Будущее нашей страны – в руках интеллектуальной, образованной, идущей в ногу со временем молодежи. Я как Президент возлагаю на вас большие надежды, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал нынешний период в истории нашей страны переломным и указал на то, что перед обществом стоят высокие цели.