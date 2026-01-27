Токаев: Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв Холокоста

Президент
44

Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв, погибших в годы Холокоста.

– Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества, – говорится в телеграмме.

#Токаев #Израиль #телеграмма #Холокост

