Токаев: Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв Холокоста
Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв, погибших в годы Холокоста.
– Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества, – говорится в телеграмме.