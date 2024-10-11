Токаев: Казахстан и Туркменистан связаны едиными духовными корнями и общей историей

Официальный визит главы государства в Туркменистан продолжился участием в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», приуроченном к 300-летию Махтумкули Фраги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент в своем выступлении отметил, что Махтумкули является основоположником туркменской классической литературы и выдающимся мыслителем всего Востока.

«Наглядным примером исторической значимости фигуры Махтумкули Фраги стало принятое ЮНЕСКО решение о включении его произведений в Международный реестр «Память мира». Особо почитается его наследие в тюркском мире, поэтому Организация ТЮРКСОЙ объявила 2024 год Годом памяти великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Уверен, это решение будет способствовать дальнейшей популяризации его творчества на международном уровне», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, на фоне сложной геополитической ситуации и множества глобальных вызовов наследие всемирно известного классика обретает еще большую актуальность.

«Поэзия Махтумкули Фраги, глубоко пропитанная гуманистическими идеями, вновь напоминает нам всем о непреходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. Все его произведения пронизаны беззаветной любовью к Родине. Он видел светлое будущее своего народа в единении с миром и согласии с окружающими», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что поступательное развитие Туркменистана и масштабные социально-экономические и политические реформы будут способствовать укреплению многовековой туркменской государственности.

«В следующем году Туркменистан будет отмечать тридцатую годовщину постоянного нейтралитета. Неизменно придерживаясь этого статуса, сохраняя свою идентичность, твердо отстаивая национальные интересы, Ашхабад последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене. Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтумкули Фраги о создании сильного туркменского государства», – считает он.

Глава государства рассказал о мероприятиях, организованных в Казахстане в честь 300-летия Махтумкули, которые послужат инструментом популяризации богатого наследия великого мыслителя и развития культурной дипломатии. По его словам, открытие в Астане памятника Махтумкули Фраги стало ярким свидетельством нерушимых уз дружбы и добрососедства между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что накануне в рамках его официального визита в Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому мыслителю Абаю Кунанбайулы. Как было сказано в выступлении, творения Абая и Махтумкули объединяют глубокие размышления о будущем своих народов и высокие идеи гуманизма.

«Их богатое духовное наследие, занимающее особое место в многогранной культуре наших народов, является достоянием всего человечества. Казахстан и Туркменистан связаны едиными духовными корнями, общей историей, многовековыми узами дружбы. Эти неизменные ценности стали основой активного диалога между двумя государствами, который способствует дальнейшему сближению наших народов и углублению казахско-туркменских отношений», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе форума также выступили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.