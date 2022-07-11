Токаев наградил Рыбакину орденом "Достық"

Глава государства наградил казахстанскую теннисистку чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину орденом «Достық» ІІ степени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом «Достық» ІІ степени, сообщила пресс-служба Президента РК.

Напомним, в финале турнира Большого шлема 9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу над представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер. Спортсменку с сенсационным достижением поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.