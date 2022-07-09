Токаев поздравил Рыбакину с победой на "Уимблдоне"

Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной и тепло поздравил ее с историческим успехом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Он отметил высочайшее мастерство Елены, проявленную волю к победе и ее высокую культуру поведения на корте.

Глава государства также поблагодарил выдающуюся спортсменку за успешное выступление под флагом Казахстана и продвижение его имиджа на международной арене.

Президент считает, что грандиозный успех Елены Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане, привлечению в этот прекрасный вид спорта большего количества детей, отметили в пресс-службе.