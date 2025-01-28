Токаев - о перспективах Казахстана в статусе «средней державы»

Глава государства на расширенном заседании правительства подчеркнул, что в текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с соседними странами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам президента, «Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван «средней державой».

Но этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только в политической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвестиций, науки и технологий.

«В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями, в том числе странами Центральной Азии и ЕАЭС, что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана. Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах», – прокомментировал Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что следует держать на особом контроле ход реализации крупных инвестиционных проектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и многими другими государствами».