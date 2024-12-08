Токаев: «ООН нуждается в реформировании»

Президент
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По мнению лидера нашей страны, «средние державы», в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства принял участие в специальной сессии в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора – журналиста СNN Джулии Чаттерлей.

Президент Казахстана, прежде всего, высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли средних держав, сообщает Акорда.

«ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также высказал свою позицию по вопросам, касающимся противоречий в мировой торговле.

«С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры – это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Казахстан как член ВТО строго соблюдает все нормы и правила этой важной торгово-экономической организации. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира. В то же время, мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы, касающиеся внешней политики Казахстана, урегулирования ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, а также роли молодежи в развитии нашей страны.

#ООН #Касым-Жомарт Токаев #форум #Катар

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