Токаев – депутатам: «Избиратели надеются, что вы поможете решить их проблемы»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе чиновников, сообщает Kazpravda.kz

«Депутаты маслихатов пользуются мандатом особого доверия. Избиратели вас хорошо знают. Они обращаются к вам с проблемами и надеются, что вы поможете их решить. Необходимо глубоко осознавать эту ответственность и верно служить народу. Вы знаете, что происходит в мире. Главное – в нашей стране царят мир и благополучие. Конечно, могут возникнуть и различные трудности. Однако в единстве и согласии мы обязательно преодолеем их», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что мирная жизнь под чистым небом – наше главное богатство.

«Я твердо верю, что у нашей Родины светлое будущее. В конце концов, у всех нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана и повышение благосостояния народа. Убежден, что вы с честью справитесь с этой задачей», – заключил президент.

В завершение выступления президент объявил, что форум депутатов в будущем должен стать традиционным и проводиться на постоянной основе.